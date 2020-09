Данэлия Тулешова не стала победительницей финала шоу America's Got Talent

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова не стала победительницей шоу America's Got Talent, передает Kazakhstan Today.

Финал 15-го сезона шоу America's Got Talent состоялся 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC. Результаты голосования появились на официальной странице America's Got Talent в Instagram

Победу в финале шоу одержал мастер ораторского искусства Брендон Лик. Он получил в качестве приза миллион долларов.