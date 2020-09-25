Система Orphus

Данэлия Тулешова не стала победительницей финала шоу America's Got Talent

24.09.2020 11341
Данэлия Тулешова не стала победительницей финала шоу America's Got Talent
Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова не стала победительницей шоу America's Got Talent, передает Kazakhstan Today.
 
Финал 15-го сезона шоу America's Got Talent состоялся 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC. Результаты голосования появились на официальной странице America's Got Talent в Instagram
 
Победу в финале шоу одержал мастер ораторского искусства Брендон Лик. Он получил в качестве приза миллион долларов.
 
Напомним, Данэлия Тулешова в финале шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе исполнила песню Sia "Alive". В полуфинале шоу она исполнила песню Jessie J "Who you are". Все ее выступления были восприняты жюри и публикой с восторгом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая