Данэлия Тулешова не стала победительницей финала шоу America's Got Talent

Финал 15-го сезона шоу America's Got Talent состоялся 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC. Результаты голосования появились на официальной странице America's Got Talent в Instagram.
Победу в финале шоу одержал мастер ораторского искусства Брендон Лик. Он получил в качестве приза миллион долларов.
Напомним, Данэлия Тулешова в финале шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе исполнила песню Sia "Alive". В полуфинале шоу она исполнила песню Jessie J "Who you are". Все ее выступления были восприняты жюри и публикой с восторгом.
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