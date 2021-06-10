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Биртанову продлили домашний арест

09.06.2021 7426
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Домашний арест продлен до 14 июля 2021 года. Кроме того, ходатайства защитников и адвокатов подозреваемого оставлены без удовлетворения.
 
Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. 

 

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