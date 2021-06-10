Биртанову продлили домашний арест

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Домашний арест продлен до 14 июля 2021 года. Кроме того, ходатайства защитников и адвокатов подозреваемого оставлены без удовлетворения.

Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства