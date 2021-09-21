В пяти областях ожидаются заморозки

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НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в девяти областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 21 сентября на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром 21 сентября на юго-востоке Костанайской области ожидаются туман, ночью на юге, юго-западе области заморозки 4 градуса. На юге, юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Ночью 21 сентября на севере и северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем 21 сентября, сутки 22-23 сентября на юге Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

21 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь с переходом в снег), туман. Ночью на северо-востоке области заморозки 3 градуса. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

21 сентября ночью на юго-западе Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса.

21 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду.

21 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21-22 сентября на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ночью 21-22 сентября на юго-западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

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