Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июня днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 10 июня ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

10 июня ночью на востоке, днем на западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 10 июня на западе, юге, в центре, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 10 июня в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте днем 10 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 10 июня на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 18 метров в секунду.

Днем 10 июня на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе, севере области 15-20 метров в секунду.

Днем 10 июня на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 36 градусов.

10 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июня на севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-востоке, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 10 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов.

Днем 11 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем 10, ночью 11 июня в горных районах, днем 11 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 10 июня на северо-востоке области, в горных районах, днем 11 июня юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.