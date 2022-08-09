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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

08.08.2022, 21:12 6696
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 августа днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный,днем на севере, в центре, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
9 августа ночью на западе, юго-западе, юге, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
9 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане днем 9 августа временами ожидается сильный дождь. Гроза. Ночью и утром туман. Днем град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 августа в восточной половине Акмолинской области днем временами ожидается сильный дождь. В восточной половине области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, юге области ожидается туман. Днем в восточной половине области ожидается град. Ветер северо-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 августа на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 августа в Павлодарской области на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 9 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
9 августа днем на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие трое суток - 9-11 августа и скорректировали прогноз засухи на август.
 

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В Алматы наградили парня, спасшего пассажирку автобуса

08.08.2022, 14:25 12321
В Алматы наградили парня, спасшего пассажирку автобуса
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 8 АВГУСТА - Аким города Алматы Ерболат Досаев наградил Райымбека Медетбека, спасшего женщину в автобусе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Аким Алматы поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и ценный подарок", - сообщили в пресс-службе акима города. 

 
По данным пресс-службы, 23-летний Райымбек Медетбек работает в КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" управления экологии и окружающей среды города Алматы, выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби. 
 
Ранее в Алматы мужчина с ножом напал на женщину в автобусе. Благодаря действиям Райымбека Медетбека и очевидцев удалось обезвредить нападавшего и спасти жизнь потерпевшей.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие трое суток

08.08.2022, 10:59 15891
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие трое суток
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие трое суток - 9-11 августа 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрог северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков, на севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +30 - +38 градусов, на северо-западе +27 - +35 градусов, на севере +18 - +25 градусов, в центре +17 - +28 градусов, на востоке +18 - +30 градусов, на юге, юго-востоке страны в пределах +23 - +33 градусов, в горных районах 13 - +20 градусов.
 

АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО

08.08.2022, 10:06 17011
УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - Департаментом АФМ по ЗКО начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram, организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан. Согласно программе BINCLOUD физические лица приобретают в аренду виртуальное майнинговое оборудование за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Вместе с тем при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды. Следует отметить, что главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты и исчезает со всеми деньгами", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

 
Если вы стали жертвой такой деятельности программы компании, можно обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия.

 

Казгидромет скорректировал прогноз засухи на август

08.08.2022, 09:49 17626
Казгидромет скорректировал прогноз засухи на август
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Казгидромет выпустил окончательный прогноз засухи на август, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С учетом фактических агрометеорологических условий и долгосрочного прогноза погоды скорректирован прогноз засухи на август 2022 года", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Отмечается, что засуха по-прежнему прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской и Каракиянском районе Мангистауской областей.
 
Дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской, в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской и в районе города Аркалык Костанайской областей.
 
В Мартукском и Кобдинском районах Актюбинской области, в Кзылкогинском районе Атырауской, в Сырымском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской областей, в Тимирязевчком районе Северо-Казахстанской и в Ерейментауском районе Акмолинской областей ожидаются оптимальные условия увлажнения. 
 

В Мусреповском районе Северо-Казахстанской области и в окрестностях Степногорска и Актобе по расчетам будет очень влажно. На остальной территории республики условия увлажнения будут в основном близкими к норме", - говорится в прогнозе.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

07.08.2022, 20:10 25531
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в южной половине и на севере Казахстана пройдут дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Днем на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и шквалом. На остальной части РК погода преимущественно без осадков. На юге республики днем ожидается пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на востоке Акмолинской области, в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей ожидается сильный дождь. 
 
Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, в Атырауской области сохраняется сильная жара. 
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 

Известный адвокат требует пересмотра дела водителя, давившего лошадь

07.08.2022, 18:33 27101
Известный адвокат требует пересмотра дела водителя, давившего лошадь
Фото: Кадр видео
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - Известный адвокат Жангельды Сулейманов требует пересмотра дела водителя из Алматинской области, давившего соседскую лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полиция возбуждает дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). 19 июля дело прекращается из-за примирения садиста с хозяином лошади. Полиция сделала вид, что все по закону и она не может расследовать дело. И нельзя якобы привлечь садиста к ответственности. 20 июля я пишу пост, что по этой статье не может быть примирения, потому что потерпевший не хозяин, а общество. И, наверное, полиция прочитала мой пост и придумала схему, чтобы успокоить народ. Возбудили дело по новой статье 202 УК (Причинение ущерба имуществу)", - написал адвокат на своей странице в Сети

 
Он также сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру о незаконности прекращения дела по статье 316. По его словам, заявление переслали в областную прокуратуру, потом - в районную. 
 

Ответ получил на днях. Понял, что дело прекратили или прекратят, потому что статья 202 предусматривает примирение. И опять все это незаконно. Если дело возбудили по 316, потом прекратили незаконно, то нужно отменить это прекращение, возобновить дело и наказать садиста. А по 202 пусть что хотят делают, прекращают/не прекращают", - проинформировал Жангельды Сулейманов. 

 
Он отметил, что главное - привлечь за жестокое обращение с животными.
 

И такого садиста обязательно нужно лишить водительских прав, потому что завтра он может давить и людей. Ясно же, что психически нездоров, потому что нормальный человек никогда, никогда, никогда не будет давить никакое животное, если оно зашло на его участок", - добавил адвокат.

 

Напомним, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуреченское поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. 
 
Также полицейские Талгарского района задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в жестоком обращении с животным. 
 
Это далеко не первый факт жестокого обращения с животными в стране. В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. 
 
За первый квартал 2022 года коммунальными ветеринарными службами Мангистауской области отловлены и уничтожены 2200 бродячих собак и 201 кошка. 
 
Напомним, в феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.

Ранее в регионе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело. 
 
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. 
 
С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств неизвестно. 
 

Компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников

07.08.2022, 16:48 28361
Компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - Приобщение к информационным технологиям и компьютеризация обучения привели к ухудшению зрения казахстанских школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение 2021 года углубленному медицинскому осмотру подлежало 2 911 777 учащихся общеобразовательных школ, из них осмотрено 2 480 540 детей (85%). Низкий удельный вес охваченных медицинским осмотром школьников в 2021 году наблюдается в Акмолинской (16%), Мангистауской областях (55,8%). Как показывает анализ проведенных медицинских осмотров учащихся, на первом месте находится патология органов зрения (в 2021 году 60 490 школьников, в 2020 - 22 795 школьников)", - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

 
По его словам, основными причинами ухудшения зрения школьников являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения - увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения, несоблюдение зрительного режима. 
 

На втором месте нервно-психические заболевания, увеличившиеся в 2,7 раза в сравнении 2020 годом (в 2021 году - 15 946, в 2020 году - 5872). Причинами роста являются повышенные психоэмоциональные состояния, чрезмерная информационная нагрузка через социальные сети, психологическая зависимость от телефона и гаджетов, несоблюдение режима дня и другие причины", - добавил Ералы Тугжанов.

 

В Костанайской области браконьеров осудили за незаконную охоту на территории заповедника

06.08.2022, 10:34 40946
В Костанайской области браконьеров осудили за незаконную охоту на территории заповедника
Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 6 АВГУСТА - В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении четырех граждан, незаконно охотившихся на особо охраняемых природных территориях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подсудимый Б. в группе лиц с Г., К., Щ. 2 марта 2022 года, используя снегоходную технику и вооружившись ружьями, отстрелили 6 голов диких кабанов на территории отделения "Сарышыганак", что относится к РГУ "Наурзумский государственный природный заповедник". Своими преступными действиями РГУ причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге", - сообщили в суде.

 
Отмечается, что содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 6000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
 

В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП, что составляет 6 126 000 тенге с каждого, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов", - проинформировали в суде.

 
Приговор не вступил в законную силу.
 

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