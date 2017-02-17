Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Адвокаты бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева попросили журналистов не использовать громкие заголовки с обвинительным уклоном, так как его вина пока не доказана.

Как отмечается в распространенном письме адвокатов экс-чиновника, поводом для обращения стали публикации в СМИ, которые носят обвинительный характер, передает Kazakhstan Today.

"В частности, публикации и сюжеты телеканалов от 10 января 2017 года о том, что "...полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды"; в интернет-ресурсах Tengrinews.kz от 13 февраля 2017 года (12:20) под заголовком: "Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге - Нацбюро" (ссылка на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции); Zakon.kz от 13 февраля 2017 года (12:23) статья: "Бишимбаев похитил 1 млрд. тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде" (ссылка на АДГСПК РК); NUR.KZ от 16 февраля 2017 года "Как выглядит стекольный завод, откуда Бишимбаев украл миллиард". Перечисленные СМИ, как и некоторые другие, в своих статьях и ТВ сюжетах фактически говорят о виновности Бишимбаева К.В. как о свершившемся и установленном факте. Однако хотелось бы подчеркнуть, что данное уголовное дело находится лишь в стадии расследования, идет досудебное производство", - говорится в обращении.

При этом адвокаты напоминают, что, согласно уголовному кодексу Республики Казахстан (статья 19), лицо подлежит уголовной ответственности только за те деяния, в отношении которых установлена его вина. В Конституции (статья 77) Казахстана закреплено, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

"Перечисленные выше материалы и похожие на них расцениваем, как публикации откровенно безапелляционные и обвинительные, где публично заявляется о якобы установленной вине нашего подзащитного, чем формируется негативное мнение о нашем подзащитном в глазах широкой общественности. Считаем необходимым довести до сведения о недопустимости распространения подобных сведений в отношении Бишимбаева Куандыка Валихановича по делам, по которым не окончено расследование, и они не рассмотрены судом", - заявляют адвокаты.

Также адвокаты предупреждают, что в соответствии с 25 статьей закона РК "О средствах массовой информации" распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

"Мы бы хотели обратиться ко всем СМИ с просьбой воздержаться от подобного рода обвинительных материалов и отказаться от громких заголовков в отношении нашего подзащитного. Мы просим не забывать о том, что в данных публикациях речь идет о судьбе человека. Мы не можем раскрывать детали дела, которое расследуется в отношении нашего подзащитного, и отвечать на громкие публикации контраргументами, но вся информация со стороны защиты будет предоставлена в установленном законом порядке. Мы надеемся на благополучный исход и на объективное, справедливое, беспристрастное рассмотрение дела в отношении нашего подзащитного", - заключается в письме.

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