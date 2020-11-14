Аким Карагандинской области поздравил коллектив театра Станиславского с 90-летием

Акимат Карагандинской обл

Караганда. 5ноября. Kazakhstan Today - В преддверии 90-летия Карагандинского русского драматического театра имени К. С. Станиславского аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил актёров с праздником, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, мы не можем из-за пандемии отпраздновать такую значительную дату. Но как бы ситуация ни развивалась, у нашего любимого театра большое событие - 90 лет. Он известен не только в регионе, но и во всей стране. Театр славится замечательными артистами, большой творческой программой, серьёзным руководством. Поздравляю театр с юбилеем", - сказал Женис Касымбек.

На встречу была приглашена заслуженный деятель РК Рымбала Омарбекова. Она выразила признательность руководству области за внимание к культуре и отметила уникальность драматического театра.

Это действительно любимый театр зрителей. Причём периферийный храм искусства стал известен далеко за пределами Казахстана. Это ли не показатель успешности", - отметила Омарбекова.

По словам руководителя Дуная Еспаева, театр является старейшим на территории Казахстана.

Наш театр и правда особенный. В театре есть уже три поколения артистов. В год мы готовим шесть новых постановок. До пандемии успели побывать с гастролями в Сербии, Македонии, России. В рамках программы "Ауылым - алтын бесігім" ездим со спектаклями в отдалённые сёла", - рассказал он.

Во время карантина коллектив театра не остановил работу. Репетиции проходили в дистанционном режиме. Кроме того, появились онлайн-программы, которые рассказывают о наиболее известных школьных произведениях, обучают речи, раскрывают секреты закулисья.

Аким области обсудил с представителями театра творческие идеи, текущие вопросы и насущные проблемы.

Дунай Еспаев, со своей стороны, озвучил идею проведения Международного фестиваля-форума "Сердце Азии".

В рамках этого мероприятия можно было бы организовать обучение разным жанрам театрального искусства. Это также способствовало бы развитию туризма и обмену опытом между театральными коллективами.

Глава региона предложил расширить поле деятельности театра. Развивать театральное искусство в контексте киноиндустрии. Попробовать снять клип, фильм или даже сериал в реалиях Карагандинского региона.

Эту идею артисты театра горячо поддержали. Оказывается, у них тоже были подобные замыслы, но здесь возникает много вопросов по техническим моментам. С этим аким обещал помочь", - отметили в областном акимате.

Также говорили о кадрах, зарплате, обеспечении сотрудников театра жильём.

В конце встречи аким области вручил приветственный адрес коллективу театра имени Станиславского и отметил благодарственными письмами двух его артистов - Павла Кондратьева и Нину Круцевич.

Приятно, что о нас помнят. Сейчас у нас одно желание: чтобы быстрее закончилась пандемия и зритель снова вернулся в театр", - поделилась Нина Круцевич.

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