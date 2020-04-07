Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана организовал транспорт выписавшимся иногородним пациентам, передает Kazakhstan Today

Столичный акимат организовал транспорт для жителей других городов, которые пребывали на карантине в Нур-Султане на протяжении 14 дней.

Все граждане прилетели из-за рубежа. Коронавирус у людей не обнаружен, и теперь они отправляются домой - в Алматы, Павлодар, Петропавловск, Караганду и другие города, сообщает официальный сайт столичного акимата", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Кроме того, заместитель акима столицы Малика Бектурова сообщила в своем телеграм-канале , как грузовому автотранспорту пройти зелёный коридор в Нур-Султан.

Для бесперебойного обеспечения столицы продовольственными и непродовольственными товарами во время ЧП создан "зеленый коридор". У водителей, перевозящих грузы в и через Нур-Султан, а также из Нур-Султана, теперь появилась возможность подать заявку на беспрепятственное прохождение блокпоста на сайте post.iqala.kz.

Заявка на проезд попадает сразу в приложение "Сергек: блокпост". Все, что необходимо водителю грузовика, - зайти на сайт, заполнить заявку указав данные о въезде/выезде, номер машины, ИИН, наименование перевозимых грузов, их количество, а также сам маршрут следования", - рассказала Бектурова.

Отмечается, что подача заявки не требует ЭЦП и прочих сопутствующих элементов. Распространяется только на город Нур-Султан.

Такой метод сокращает уйму времени на бюрократические препоны, не нужно вручную заполнять данные на блокпостах. Таким образом, практически к нулю сведен прямой контакт человека с человеком, что очень важно в условиях пандемии. А данные о том, какие грузы и в каком количество завозятся в столицу, попадают сразу в базу данных штаба города", - отметила замакима.

Кроме того, в АО "Astana Innovations" пояснили, что с целью защиты сайта от возможных перегрузок и DDOS атак, к post.iqala.kz. "прикручена" captcha. Это сочетание букв и цифр, которые нужно будет ввести в окошко, тем самым подтвердив, что вы не бот.

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