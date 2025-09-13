Более 1,1 млн туристов посетили Алматы за полгода

Рассказать друзьям

Павлодар. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дети из разных сел в Павлодарской области заболели опасным заболеванием - туляремией. Эпидемиологи ищут причины возникновения инфекции, сообщает телеканал - Дети из разных сел в Павлодарской области заболели опасным заболеванием - туляремией. Эпидемиологи ищут причины возникновения инфекции, сообщает телеканал КТК





В Павлодарской области два ребенка из разных сел заболели опасным инфекционным заболеванием - туляремией. При этом известно, что дети между собой не контактировали.





За жизнь 4-летней девочки почти три недели боролись инфекционисты и реаниматологи. Она поступила в тяжелом состоянии с температурой, увеличенными лимфоузлами и поражением сразу нескольких органов, что характерно для "малой чумы". Месяцем ранее данное заболевание диагностировали у 15-летнего подростка. Школьник перенес инфекцию в более легкой форме. Сейчас оба ребенка вне опасности.





В настоящее время специалисты пытаются определить источник заболевания.





Может быть, аспирационный путь, через вдыхание пыли. Либо через укусы кровососущих насекомых, возможно. Также пищевой может быть путь, то есть при употреблении зараженной пищи. Дети из разных сел. У них контракта между собой, у этих детей, не было", - сказала исполняющая обязанности замдиректора по инфекционному стационару Павлодарской областной детской больницы Асель Байганова.



