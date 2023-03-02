Что ожидает казахстанцев в марте
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Какие важные события ожидаются в Казахстане в марте, передает корреспондент агентства.
Сирена
Сегодня в рамках Всемирного дня гражданской обороны с 9.00 по 12.00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты. В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации," - пояснили в МЧС.
Шенген
С 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров. Он пояснил, что "в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков и речь идет об обычном рабочем процессе".
Подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам Европейского союза, страны Евросоюза и шенгенской зоны праве инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы", - проинформировал представитель МИД.
По его словам, подобные консультации могут занимать до 7 дней. При этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше, - до 15 дней, то есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения виз для наших граждан мы не ожидается.
Процесс отбора и приема на госслужбу полностью оцифруют
В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.
Прием заявлений на банкротство
Заместитель премьер-министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что 30 декабря 2022 года был подписан закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан". Официально закон был опубликован 1 января. Уже 3 марта стартует прием заявлений на банкротство.
С учетом международной практики введены 3 вида процедур.
Первая процедура - внесудебное банкротство. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
Установлены следующие условия:
1) долг не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП);
2) отсутствует погашение в течение 12 месяцев;
3) отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. находящееся в общей собственности;
4) проведено урегулирование с банком.
При этом предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи в течение 6 месяцев, и граждан, чья задолженность не погашается свыше 5 лет.
Внесудебное банкротство будет начинаться на портале электронного правительства. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными государственных органов на предмет соответствия должника входным критериям", - уточнил глава Минфина.
Вторая процедура - судебное банкротство. Целью этой процедуры является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Судебное банкротство осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут действующие администраторы, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.
Третья процедура - восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет). Ее преимуществом является то, что человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
В свою очередь последствиями банкротства являются:
1) ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;
2) повторное применение банкротства через 7 лет;
3) мониторинг финансового состояния в течение 3 лет.
Праздники и отдых
В марте праздничными днями будут Международный женский день - 8 Марта и Наурыз - 21, 22 и 23 марта.
Выходным днем будет 8 Марта - Международный женский день. На Наурыз жители страны отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта.
Таким образом, учитывая праздничные и выходные дни, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут в марте 12 дней, а при шестидневной рабочей неделе - 8 дней.
Кроме того, в марте казахстанских школьников ожидают весенние каникулы. Они продлятся с 18 по 26 марта включительно.
Напомним, Министерство просвещения РК разработало проект приказа "Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", согласно которому сроки школьных каникул в Казахстане сокращаются. Проект приказа размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 2 марта. Стоит отметить, что подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул.
Выборы депутатов мажилиса
Внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся 19 марта 2023 года.
По данным ЦИКа, в списки избирателей, переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.