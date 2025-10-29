28.10.2025, 16:10 81376
Девочка получила травму на адаптивной физкультуре в Экибастузе: начато досудебное расследование
Проводятся необходимые следственные действия
Экибастуз. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала досудебное расследование после того, как девочка получила травму на адаптивной физкультуре в Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего полицией начато досудебное расследование. По предварительным данным, в одном из коррекционных центров Экибастуза инструктор ненадлежаще исполнил свои обязанности по лечению малолетней. Сотрудниками полиции произведена выемка и изучаются видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. По результатам будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что девочка во время занятия с инструктором по адаптивной физкультуре получила травму руки.
29.10.2025, 14:05 9731
Запугивание людей, дискредитация госорганов, дестабилизация общества - депутаты обеспокоены использованием искусственного интеллекта пранкерами и мошенниками
Фото: Depositphotos
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса депутаты Сергей Пономарев и Нартай Сарсенгалиев выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры.
Депутат Сарсенгалиев в своем депзапросе отметил рост случаев, когда ради лайков пользователи соцсетей разыгрывают людей, пугают их и ведут себя неадекватно в обществе. Более того, некоторые из таких блогеров позорят страну за рубежом. В пример он привел казахстанку, которая инсценировала кражу в магазине в Китае. Это вызвало скандал и разборки с полицией.
Вскоре появилась новая запись, где эта же блогер в ташкентском метро хватала за руки парней и приставала к ним. Настало время строго привлекать таких "блогеров" к ответственности, ведь их действия нарушают личное пространство людей и общественный порядок", - считает Сарсенгалиев.
Он также отметил, что сейчас любители розыгрышей стали применять возможности искусственного интеллекта.
В одних видео показывают, будто главы государств или высокопоставленные лица пришли за покупками в какой-то магазин. Люди, не разбирающиеся в цифровых технологиях, могут поверить этому. Нужно прекратить использовать ИИ для подобного обмана, даже если это делается ради маркетинга. В другом пранке дети отправляют родителям изображения, созданные искусственным интеллектом, на которых будто бы неизвестный человек зашел к ним домой и ходит по квартире. Испуганные родители звонят в полицию и мчатся домой, а дети спокойно сидят и смеются, говоря, что это просто пранк. В это время полиция может не успеть помочь тем, кто действительно нуждается в помощи - и этого "сетевые шутники" не понимают", - возмутился спикер.
Депутат предложил выявлять и публиковать список блогеров, которые своими шутками вмешиваются и нарушают покой людей.
Надо немедленно блокировать страницы в социальных сетях тех, кто оскорбил честь и достоинство других с помощью опасных пранков. Обязать администраторов соцсетей оперативно выявлять страницы, на которых публикуются опасные пранки, и сообщать об этом уполномоченным органам", - предложил депутат.
В свою очередь депутат Сергей Пономарев выразил обеспокоенность применением искусственного интеллекта и дипфейков мошенниками.
Качество подделок растет и с ним растут риски манипуляции общественным мнением, дискредитации государственных органов и дестабилизации общественно-политической ситуации. Если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими. Это уже угроза национальной безопасности", - высказался депутат.
Также дипфейки все чаще используются в финансовом мошенничестве.
Когда человек слышит голос близкого или видит его видео с просьбой о помощи, на эту удочку попадаются даже высокообразованные граждане. По данным отчета компании Feedzai за 2025 год, более 50% случаев онлайн-мошенничества совершается с использованием искусственного интеллекта. В ответ банки и платежные системы уже переходят к использованию ИИ-решений для защиты клиентов", - подчеркнул Пономарев.
Он подчеркнул, что главная проблема - ущерб репутации. Даже если позднее размещается опровержение, вред уже нанесен, а восстановить доверие практически невозможно.
С учетом стремительного роста социальной инженерии и распространения технологий искусственного интеллекта, депутат потребовал от Министерства искусственного интеллекта и Министерства внутренних дел действовать на опережение и принять комплекс мер:
1. Вменить в обязанности центра мониторинга и экспертизы цифрового контента - обеспечение и оперативное выявление дипфейков и их блокировку.
2. Разработать систему подтверждения подлинности цифровых изображений и видеоматериалов, особенно
в государственных информационных системах и официальных медиа. Этот инструмент должен быть доступен не только судам,
но и каждому гражданину, который захочет проверить изображение на подлинность.
3. Провести широкую информационную кампанию по обучению граждан методам распознавания дипфейков и защите от цифрового мошенничества.
Ранее о новых мошеннических схемах с использованием ИИ предупредили в Нацбанке.
27.10.2025, 09:35 158711
Между Алматы и Москвой возобновлено прямое железнодорожное сообщение
Фото: КТЖ
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября 2025 года состоялось отправление поезда по маршруту Алматы - Москва после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Казахстаном и Россией. В рейс отправились около 40 пассажиров, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
В этом году вагоны маршрута обновлены на современные пассажирские вагоны отечественного производства завода АО "ЗИКСТО". Новые купейные и плацкартные вагоны оснащены улучшенной шумоизоляцией, современными системами кондиционирования и санитарными модулями. Для удобства пассажиров предусмотрены специализированные вагоны для перевозки маломобильных граждан. Состав включает один купейный вагон на 36 мест и один плацкартный вагон на 52 места.
До станции Саратов вагоны Алматы - Москва курсируют в составе поезда № 7/8 Алматы - Саратов, после чего прицепляются к поезду № 85/86 Дербент - Москва и следуют до российской столицы. Отправление из Алматы-2 назначено на 20.20. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 30 октября.
С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отправляться из Алматы-2 по четным числам. С 1 ноября по 13 декабря отправления будут происходить по нечетным числам.
Проездные документы доступны на официальном сайте bilet.railways.kz, а также во всех билетных кассах железнодорожных вокзалов.
26.10.2025, 11:54 207681
Потерявшего маму медвежонка отправили в зоопарк Усть-Каменогорска
Фото: Елена Бредихина
Усть-Каменогорск. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Потерявший маму медвежонок вышел к людям на дачах под Риддером, сообщает YK-news.kz.
Малыша заметили дачники около недели назад в районе Белого луга.
По рассказам жителей, мишка остался один без мамы. Предположительно, его мать попала под поезд. После медвежонок поселился в заброшенном сарае на одной из дач. Владельцы дачи написали заявление с просьбой о помощи косолапому в оперативный отряд реагирования лесного и охотничьего хозяйства. Было решено отловить медвежонка и доставить в зоопарк Усть-Каменогорска", - пишет источник.
На днях медвежонка, которому около 6-7 месяцев, отловили и доставили в Левобережный комплекс. По словам работников зоопарка, оставшись без матери, он голодал и был очень худым для своего возраста. На время адаптации и карантина малыша не будут показывать посетителям.
До двух лет медвежата живут с мамой медведицей. Если бы было все хорошо, то они бы с ней залегли в берлогу и перезимовали", - сообщил заместитель начальника отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Сергей Карманников.
Он отметил, что этот год богат на медвежат. Если ранее у медведиц рождалось по одному-два медвежонка, то в этом году их по три-четыре. Даже в зоопарке Усть-Каменогорска медведица родила троих медвежат, что для неволи является редкостью.
Мишки у нас уже приходят туда, где раньше не жили. Было очень много обращений по медведям в этом году. Даже пасечники говорили, что один-два улья выделяли мишкам", - рассказал специалист.
Он также подчеркнул, что лучше не прикармливать дикое животное, потому что это опасно. Лучше сразу же обратиться в специализированные органы.
Ранее родившихся в зоопарке Усть-Каменогорска трех медвежат перевезли в Алматы. Решение было принято из-за переизбытка медведей в Левобережном комплексе.
25.10.2025, 19:32 240951
В Акмолинской области наградили спасших детей из горящего дома героев
Поступки этих людей - пример подлинного героизма и человечности
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области прошла церемония награждения жителей села Ульги района Биржан Сал, которые спасли детей из горящего дома, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Начальник ДЧС области Бакытжан Алашов вручил Ерлану и Мирасу Токсанбаевым, а также Злате Черкасской медали "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" от имени министра по ЧС Чингиса Аринова. Отец и сын Токсанбаевы спасли троих детей и вынесли два газовых баллона, а Злата Черкасская первой вывела из огня своего младшего брата", - говорится в сообщении.
Начальник ДЧС отметил, что поступки этих людей - пример подлинного героизма и человечности.
Ранее обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду.
25.10.2025, 11:25 260071
В Казахстане отмечают День Республики
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 октября, в Казахстане отмечают национальный праздник - День Республики, передает корреспондент агентства.
В этот день в 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.
В 2022 году 29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.
Сегодня лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днем Республики, сообщает Акорда.
Приняв 35 лет назад декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства. С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан", - заявил глава государства..
По его словам, благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене.
Но перед нами стоят более масштабные задачи. Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа", - заявил он.
Кроме того, на площади перед резиденцией Акорда с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию декларации о государственном суверенитете Казахстана.
Церемония поднятия государственного флага пройдет во всех регионах страны", - отметили в Акорде.
Дополнено 25.10.2025, 19.17
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики, сообщает Акорда.
В частности, президент России Владимир Путин в своей телеграмме отмечает, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляя свои позиции на международной арене.
Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", - подчеркнул Владимир Путин.
По данным Акорды, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что в Казахстане царят общественная гармония и стабильность, динамично развивается экономика, последовательно повышается уровень жизни населения, укрепляются позиции страны как в регионе, так и на международной арене.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать", - добавили в Акорде.
24.10.2025, 19:21 300286
В 70 км от Алматы ученые нашли более сотни скелетов древних амфибий
Фото: Дмитрий Копылов
Конаев. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Института зоологии РК провела короткую, но результативную экспедицию на местонахождение Курты в Алматинской области. Это одно из немногих в Казахстане местонахождений континентального палеозоя, сообщает пресс-служба института.
Обнажающиеся здесь горные породы датируются пермским периодом, их возраст составляет около 280 миллионов лет. А это означает, что найденные в Куртах организмы жили еще до эпохи динозавров.
Собираясь на недельный выезд в полную изоляцию, ученые готовились к тому, что им может не хватить еды, воды, газа, бензина, теплых вещей.
К чему мы оказались не готовы, так это к тому, что нам не хватило упаковочного материала. Находок оказалось так много, что бумага и пленка, в которые мы упаковываем образцы, закончились уже на третий день. За неделю мы собрали около 120 новых скелетов, а также отпечатки древовидных хвощей - каламитов", - рассказывают исследователи.
В организации экспедиции принимали участие: заведующий лабораторией палеозоологии Института зоологии РК Дмитрий Копылов, научный сотрудник Палеонтологического института РАН Антон Ульяхин и адъюнкт-исследователи Института зоологии РК Петр Гайдук и Андрей Российский.
24.10.2025, 15:19 310671
Посетитель зоопарка Алматы бросил камнем в глаз носорогу
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из посетителей Алматинского зоопарка бросил камень в носорога и попал ему в глаз. Проводится работа по идентификации нарушителя, сообщили в администрации зоопарка.
Нечеловеческий поступок одного из посетителей зоопарка Алматы вызвал возмущение среди казахстанцев. Свидетельница происшествия поделилась видео в Threads. По ее словам, посетитель бросил в носорога похожий на камень предмет и попал ему прямо в глаз.
Хочется, чтобы зоопарк хоть как-то наказывал таких посетителей", - считает автор видео.
Мы глубоко обеспокоены данным инцидентом и категорически осуждаем любое проявление жестокости или неуважительного отношения к животным", - сообщили в администрации зоопарка в ответ на запрос редакции.
Там рассказали, что специалисты внимательно осмотрели носорога.
К счастью, его состояние удовлетворительное, угрозы здоровью нет. Никаких травм, в том числе глазных повреждений, у животного не выявлено", - заверили в зоопарке.
В настоящее время ведется внутренняя проверка и изучение всех доступных видеоматериалов. Также представители зоопарка обратились в правоохранительные органы.
Материалы переданы в полицию для установления личности нарушителя и последующего привлечения к ответственности. Проводится работа по идентификации данного посетителя. После установления личности с ним будет проведена разъяснительная беседа, а также применены меры согласно законодательству", - добавили в администрации.
Напомним, в августе казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане. Ранее в ботаническом саду Алматы посетитель схватил за шею лебедя и пытался удерживать.
24.10.2025, 11:04 316976
Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества - "Просроченная декларация".
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя "уладить вопрос" в течение трех дней. Чтобы "подтвердить личность", аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги", - рассказали в МВД РК.
Ранее мошенники обманули актюбинца на 1,5 млн тенге под видом розыгрыша мобильного телефона. Неизвестные убедили 49-летнего мужчину в его якобы победе.
Поверив в "выигрыш", потерпевший по отправленным злоумышленниками ссылкам дважды оформил онлайн-кредиты на свое имя и перевел полученные средства на указанные ими счета. Мошенники объяснили, что эти деньги необходимы для оплаты комиссии за выигрыш и взноса участника, пообещав вернуть сумму вместе с призом. В результате мужчина лишился около 1,5 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
18-летние жители Актобе, подозреваемые в совершении данного преступления, задержаны. По факту начато досудебное расследование.
Полиция напоминает:
- сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения;
- никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения;
- при получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру 102.
Напомним, МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России. У преступников изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.
Ранее была раскрыта деятельность действовавшего на территории Украины мошеннического call-центра, который обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
