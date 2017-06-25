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Дожди и усиление ветра ожидаются сегодня в большинстве областей Казахстана24.06.2017
Общество  09:12

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, возможно выпадение града, передает Kazakhstan Today.

Лишь на крайнем юго-западе республики ожидается погода без осадков. Утром на северо-западе местами ожидается туман, информирует "Казгидромет".

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами возможно выпадение града, усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской областях местами возможно выпадение града, усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами возможно выпадение града, днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Южно-Казахстанской, Карагандинской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Костанайской области утром местами ожидается туман, днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской области сохраняется сильная жара. Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Дожди и усиление ветра ожидаются сегодня в большинстве областей Казахстана
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