Древнюю реликвию нашли в Алматинской области

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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области найден древний камень с нанесенными на нем петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных, а иногда и людей.





Находка была обнаружена при расчистке территории под строительство дома жителем Алматинской области.





Мы ровняли землю под фундамент, когда нам попался странный камень, сначала мы не обратили на это внимание, но когда увидели на нем странные рисунки - решились обратиться к археологам", - рассказал прораб Ахмад Байдаурен.





По словам ученых, предположительно, время нанесения изображения относится к концу бронзового века. Петроглифы выбиты в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями. Эксперты отметили, что видят подобные изображения впервые.





На лицевой части изображено существо с острыми когтями. В древности их называли жезтырнаками. На задней стороне камня нанесено изображение древних людей с копьями, охраняющих свой скот и жилище. Судя по направлению копий, эти люди не только могли обороняться, но и охотиться за странным существом", - подчеркнул один из археологов.





Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.





Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.





В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку . Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.





В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.





Ранее сообщалось , что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.



