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Единая служба такси в Астане предоставила 11 автомобилей для бесплатной перевозки пассажиров24.01.2018
  • Фото: http://astana.gov.kz
Общество  16:34

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Единая служба Astana Taxi запускает социальную акцию "Теплая поездка" и предоставляет 11 автомобилей для бесплатной перевозки пассажиров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, пассажиры будут обслуживаются за счет таксомоторных компаний.

"Акция направлена на жителей и гостей столицы. Водители курсируют по городу, останавливаются и предлагают бесплатную поездку. Во время проведения акции в приоритете пассажиры с детьми и пожилые люди", - сообщили в пресс-службе "Astana Taxi".

Период действия акции - 24-25 января, с 08.00 до 19.00. В мероприятии участвуют шесть таксомоторных компаний.

"Призываем всех предпринимателей и бизнес-сообщество быть неравнодушными к сложившейся ситуации и присоединиться к нашей акции", - отметили в службе такси.
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