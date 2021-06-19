Ермек Маржикпаев: приоритетная задача - улучшение качества медицинской помощи

КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - Сегодня на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал, что в регионе приняты все возможные действенные меры и ограничения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Улучшение качества медицинской помощи и недопущение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией являются одними из приоритетных задач в системе здравоохранения Акмолинской области, сообщает управление внутренней политики.

Усилен контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, работают 213 мониторинговых групп", - проинформировал руководитель региона.

Аким особо отметил самоотверженный труд врачей, которые несмотря на ранее неизвестную пандемию, смогли полностью адаптироваться и сумели противостоять коронавирусу. С начала этого года более трех тысяч медицинских работников получили выплаты на более 3 млрд тенге.

Также в области ведется работа по оснащению объектов здравоохранения. В этом году будет закуплено более 300 единиц медицинского оборудования. В целях улучшения качества обслуживания и полного охвата обслуживания отдаленных сел приобретено 11 передвижных медицинских комплексов. Также области ведется активное строительство медучреждений.

Масштабным проектом, который вышел на стадию реализации, является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией "Ellington Properties". Сроки реализации проекта - 2021-2024 годы", - подчеркнул спикер.

К слову, в этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района. Кроме того, капитальным ремонтом будут охвачены четыре районные больницы в Степногорске, Атбасарском, Буландынском и Сандыктауском районах.

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