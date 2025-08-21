Еще одна авиакомпания сообщила об изменении расписания рейсов в аэропорту Астаны

Пассажирам, планирующим путешествие в или из Астаны, рекомендуют заранее проверять актуальный статус своего рейса

Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания FlyArystan уведомила об изменениях в расписании рейсов в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.





Ремонтные работы в аэропорту Астаны будут проводиться с 10.00 до 18.00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября 2025 года.





В авиакомпании отметили, что связываются с пассажирами по контактным данным, указанным при бронировании, и готовы оказать необходимую поддержку по всем возникающим вопросам.





Закрытие аэропорта не относится к причинам изменения рейса, контролируемым авиакомпанией, а значит, не попадает под стандартные правила компенсации. Условия перебронирования и возврата указываются в отправленных уведомлениях и размещены на сайте ", - отметили в пресс-службе FlyArystan.





Пассажирам, планирующим путешествие в или из Астаны в указанный период, рекомендуется заранее проверять актуальный статус рейса на сайте или в мобильном приложении FlyArystan, а также внимательно следить за поступающими уведомлениями.





Контакты:





• Контакт-центр FlyArystan: +7 (727) 331-10-10, +7 702 702 02 27 (WhatsApp)





• Аэропорт Астаны: +7 (7172) 702-999



