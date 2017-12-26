Еженедельные сверки информации помогут избежать начисления пенсий умершим пенсионерам

Актобе. 26 декабря. Kazakhstan Today - Руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев рассказал о мерах, принятых для предотвращения растраты родственниками умерших пожилых людей пенсий, начисленных из-за несвоевременного получения информации о смерти, передает Kazakhstan Today.
"В рамках анализа структуры правонарушений установлено, что органами внутренних дел ежегодно проводятся около двух десятков расследований по обращениям филиала корпорации "Правительство для граждан" по фактам использования денежных средств умерших пенсионеров. Обращения связаны с тем, что пенсии несколько месяцев начисляются на счета умерших пенсионеров, поскольку корпорация узнает о смерти получателей лишь после регистрации факта в органах юстиции, а родственники могли использовать начисленные средства. Проблема заключалась в своевременности получения информации о смерти получателей пенсий и пособий", - сообщил Даулембаев на своей странице в соцсети.
Ситуацию удалось разрешить путем обеспечения сверки данными между двумя государственными органами. Теперь органы внутренних дел и филиал корпорации "Правительство для граждан" проводят еженедельные сверки, что позволило исключить факты необоснованного начисления пенсий на счета умерших, а значит, исключено проведение досудебного производства и вовлечение родственников умерших пенсионеров в орбиту уголовного преследования, отметил Даулембаев.
Просмотров: 2407
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter