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Гражданин Китая пытался контрабандой ввезти в Казахстан более 3 центнеров автозапчастей12.01.2017
Общество  19:08
Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Гражданин Китая пытался контрабандой ввезти в Казахстан более 3 центнеров автозапчастей, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По информации Погранслужбы, на казахстанско-китайской государственной границе пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта "Калжат" при попытке контрабандного провоза автомотозапчастей из КНР в Казахстан задержан 44-летний гражданин Китая. Вес задержанного груза - 316 килограммов, передает Kazakhstan Today.

Материалы по данному делу переданы сотрудникам КПП "Калжат" ДГД по Алматинской области, уточнили в пресс-службе.
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