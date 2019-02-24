Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Из-за сложных погодных условий отменены железнодорожные рейсы между Астаной и Кызылордой, передает Kazakhstan Today.

Погодные условия (температура -35 градусов без учета ветра и влажности) стали причиной отмены рейса пассажирских поездов №92 сообщением Астана "Нурлы Жол" - Кызылорда и в обратном направлении №91 сообщением Кызылорда - Астана "Нурлы жол". Состав №92 был остановлен на станции Айсаи возвращается на станцию Караганда, где (пассажирам. - Прим. агентства) будет предоставлена возможность возврата 100% стоимости билета", - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

В компании отметили, что национальный перевозчик принял все необходимые экстренные меры. Для обеспечения перевозки пассажиров до станции назначения подготовлены шесть дополнительных купейных вагонов с дальнейшей прицепкой к поезду №86 Астана - Сарыагаш и отправкой по расписанию.

По станции Караганда усилена работа всех билетных касс по возврату билетов отмененного маршрута и оформлению билетов на поезд №86 Астана - Сарыагаш и другие поезда.

Для пассажиров созданы комфортные условия, обеспечено бесплатное питание в составе, соблюден температурный режим. Информация об отмене распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходит состав", - заключили в компании.

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