Из-под завалов обрушившейся в Магнитогорске многоэтажки спасли десятимесячного ребенка

Магнитогорск. 1 января. Kazakhstan Today - В Магнитогорске из-под завалов обрушившейся в результате взрыва газа многоэтажки спасли ребенка, передает Kazakhstan Today.





По информации портала Вести.Ru , десятимесячный Ваня провел полтора дня под завалами обрушившейся после взрыва газа многоэтажки в Магнитогорске, он откликнулся на голоса спасателей.





"Отодвинули несколько плит, разобрали конструкцию. Потом была минута тишины, и один из спасателей - Андрей Вальман - услышал детский плач. Остановили всю технику. Прислушались, причем мы говорили тихо, и ребенок стал реагировать - затихать. Мы стали говорить громче, и ребенок стал плакать громче", - рассказал один из сотрудников МЧС РФ.





Спасатели с помощью телевизионно-звуковой системы поиска проверили все полости в радиусе нескольких метров, но ничего не обнаружили, и тогда вызвали на место кинолога. После того как собака подтвердила, что под завалами находится человек, к месту были стянуты все силы.





Первоначально появилась информация, что спасли девочку, но тетя мальчика быстро внесла ясность: "Это Ваня! Наш!" Его мама после взрыва сумела выбраться из-под завалов с трехлетним сыном. Найти младшего, спавшего в кроватке, из-за разрушений она не смогла.





Ваню в ближайшее время эвакуируют в Москву, его состояние оценивается как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.





По словам губернатора региона Бориса Дубровского, именно кроватка и теплая одежда спасли малышу жизнь. В МЧС назвали это спасение чудом.





Напомним, в понедельник в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение перекрытий в подъезде 10-этажного дома.





В настоящее время в официальном списке погибших при обрушении дома в Магнитогорске - семь взрослых человек. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Челябинской области, труп восьмого жильца найден в обломках многоэтажки, но подтвердить его смерть будет возможно только после извлечения. Судьба 36 человек остается неизвестной.





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