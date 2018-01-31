Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
31 января 2018
  • 21
  • :
  • 08
Все области
-10º Переменная облачность
днем 8º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Из-за профилактических работ сегодня возможны перерывы в вещании некоторых телеканалов31.01.2018
  • Фото: euroradio.fm
Общество  10:35

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В связи с плановыми профилактическими работами сегодня возможны перерывы в вещании некоторых телеканалов, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые абоненты! В связи с проведением плановых профилактических работ на АО "Казтелерадио" 31 января с 03.00 до 17.00 (по времени Астаны) возможны перерывы в вещании казахстанских и некоторых российских телеканалов. Приносим извинения за доставленные неудобства!" - сообщается на сайте оператора кабельного телевидения "Алма ТВ".
Просмотров: 4248
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
31.01.2018   18:21
В акимате Астаны запустили систему пропуска, основанную на принципе распознавания лица
31.01.2018   16:10
Фото: inform.kz
Акиматы являются лидерами по совершению коррупционных преступлений
31.01.2018   15:45
Фото: Mail.KZ
Шпекбаев намерен предавать широкой огласке каждый факт коррупции
31.01.2018   15:25
Антикоррупционное ведомство внедряет новый формат работы кадровых служб
31.01.2018   14:04
Жительница Астаны через объявление в Интернете продала чужое кафе
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today