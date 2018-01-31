Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В связи с плановыми профилактическими работами сегодня возможны перерывы в вещании некоторых телеканалов, передает Kazakhstan Today.
"Уважаемые абоненты! В связи с проведением плановых профилактических работ на АО "Казтелерадио" 31 января с 03.00 до 17.00 (по времени Астаны) возможны перерывы в вещании казахстанских и некоторых российских телеканалов. Приносим извинения за доставленные неудобства!" - сообщается на сайте оператора кабельного телевидения "Алма ТВ".
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