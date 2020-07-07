К Дню столицы в Алматы открыли новые скверы

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - В Алматы запускаются ряд объектов, призванных повысить качество жизни населения. Среди них скверы "Буденный" и "Маяк", а также благоустройство участка по улице Жамбыла - угол улицы Кожамкулова, передает Kazakhstan Today.

Согласно задачам, поставленным в стратегии "Алматы-2050", одним из приоритетов деятельности администрации города является обеспечение комфортной городской среды. По поручениям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева ведется активная работа по благоустройству города. Реализуются различные проекты, в том числе в рамках программ "Дорожная карта занятости" и "Бюджет участия".

В целях создания комфортных условий жизни горожан запущены два сквера "Будённый" и "Маяк". Общая площадь сквера "Будённый" составляет 1,1 гектара, площадь брусчатого покрытия составляет 2150 квадратных метров, площадь асфальтового покрытия - 1579 квадратных метров. Для создания комфортного и безопасного пребывания горожан в сквере территория освещена 50 современными LED-светильниками. Также имеется 4 типа воркаут площадок с 16 тренажерами.

В сквере "Маяк" расположены футбольное поле, стритбол площадка, а также две воркаут площадки с тренажерами.





Кроме того, в преддверии праздника было завершено благоустройство участка по улице Жамбыла угол улицы Кожамкулова. На площадке созданы все условия для тренировок.

Напомним, что по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева ведутся комплексные работы по благоустройству города. В 2019 году было отремонтировано более 140 улиц, план на 2020 год - ремонт 200 улиц и строительство наземных пешеходных переходов для удобства жителей. Начата реализация 11 проектов, среди них благоустройство парков, скверов и улиц, реконструкция участков русел рек.





К празднованию Дня столицы в Алматы вводятся в эксплуатацию очередные дома в 6 жилых комплексах "Алатау Сити", "Акварель", Central Avenue, "Медеу Парк", "Теренкур Терраса", "Гулдер" и запущен новый медицинский центр.

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