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Казахстанская художница представила свой перформанс в стиле Буто в Лондоне и Эдинбурге04.04.2018
  • Фото: Adam Lucy
Общество  12:50

Лондон. 4 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанская художница Юлия Крылова представила свой перформанс в стиле японского танца Буто "Пробуждение" в лондонской галерее Espacio и галерее Dundas Street в Эдинбурге, передает корреспондент агентства.

Импровизация "Пробуждение" представляет танец как духовную энергию, путешествующую через тело, от своего рождения до момента смерти. Это совместное творчество Юлии и известного композитора, мультиинструменталиста, звукорежиссера Ника Паркина, творчество которого представлено на международном уровне, в том числе на фестивалях и концертных площадках в Великобритании и Европе.

"Несмотря на то, что постановка была представлена в двух галереях с одним музыкальным сопровождением и костюмом, сам танец исполнялся по-разному и был уникален в каждой галерее. Это в духе Дзен, которое рождает импровизацию. Каждое пространство с его уникальной аудиторией вибрирует и создает разную энергию, которое влияет на движение танца. Я с нетерпением жду возможности посотрудничать с Ником в следующем проекте, в основу которого ляжет музыка из его недавно выпущенного альбома "Ethers", - поделилась своими впечатлениями от постановки казахстанская художница.

Напомним, в сентябре прошлого года в Лондоне прошел показ коллекции модного бренда Vin + Omi, в показе которого приняла участие в качестве модели Юлия. Гости столицы познакомились с новой коллекцией модного лондонского бренда Vin + Omi - Весна/Лето 2018 года с провокационным названием Stop f-king the planet, которая была призвана привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения планеты пластиковыми отходами.

Молодая и талантливая художница, дизайнер из Казахстана Юлия Крылова живет и работает в Лондоне 12 лет. За это время ее картины и инсталляции были представлены на девяти Европейских выставках. В ближайшее время Юлия планируем провести выставку своих работ в Казахстане. С работами Юлии можно ознакомиться на ее сайте.


Фото: Adam Lucy

Фото: Adam Lucy

Фото: Adam Lucy

Фото: Adam Lucy
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