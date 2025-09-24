Казахстанская армия способна отразить внешние угрозы, но не справляется с дедовщиной и коррупцией - опрос Demoscope
Фото: Минобороны РК
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 66,9% казахстанцев верят в готовность Вооруженных сил отразить военную агрессию, но неуставные отношения и коррупция вызывают тревогу, пишет бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope по результатам проведенного опроса.
Согласно глобальному рейтингу огневой мощи армий мира Global Firepower, вооруженные силы Казахстана находятся на 57-м месте из 145, занимая лидирующую позицию в Центральной Азии. При этом армия Узбекистана расположилась на 58-м месте, Туркменистан на 77-м месте, Кыргызстан на 105-м и Таджикистан на 108-м", - пишет источник.
Опрос показал, что большинство респондентов (66,9%) верят в способность армии защитить страну.
Из них треть (31,9%) убеждены в этом полностью и чуть более трети (35%) считают это весьма вероятным. Вместе с тем, суммарно 26,2% сомневаются, что отечественные вооруженные силы готовы отразить военную агрессию: 15,8% полагают, что армия скорее не сможет, а 10,4%, что совсем не сможет защитить страну от нападения", - говорится в информации.
Участники опроса также обозначили наиболее важные проблемы казахстанской армии:
- высокий уровень неуставных отношений и насилия - дедовщины (37,8%),
- высокий уровень коррупции (34,9%)
- устаревшая материально-техническая база (30,9%).
Очевидно, что дедовщина может быть главным фактором, который влияет на желание и готовность казахстанцев проходить воинскую службу. В ходе опроса граждан спросили, как они отреагируют, если их близкий родственник (брат или сын) получит повестку в казахстанскую армию. Характерно, что треть респондентов (31,9%) выразили тревогу за близкого человека: 21,9% ответили, что поддержат, но будут сильно переживать; 6,5% респондентов сказали, что будут искать законный способ избежать службы, а 2,9% признались, что помогут найти другие пути, чтобы родственник не пошел в армию. Вместе с тем, 40% отреагировали позитивно и сказали, что полностью поддержат службу родственника. Еще 23,5% отметили, что не будут вмешиваться, так как это только решение родственника", - пишут авторы исследования.
Согласно данным опроса, половина молодых людей (44,7%) выступают за полный переход на контрактную армию (средний показатель 36,7%). А также именно молодежь в большей степени обеспокоена высоким уровнем дедовщины и насилия в армии: 40,6% против 33,6% в целом.
Несмотря на проблемы, 61,7% респондентов выразили доверие вооруженным силам Казахстана, им оппонируют 13%, которые не доверяют армии. 22,3% выразили нейтральное отношение", - уточняют авторы.
Также респондентов попросили оценить вероятность военных конфликтов с участием Казахстана в ближайшие 5 лет.
Суммарно 14% допускают такой сценарий: 7,1% считают военный конфликт весьма вероятным и 6,9% скорее вероятным. В то же время 42,9% не допускают такую возможность - 29,7% убеждены, что вероятность конфликтов крайне низкая, а 13,2% скорее низкая. Еще 28% респондентов оценили такую вероятность как среднюю", - сообщает бюро.
Важным фактором, влияющим на оценку казахстанской армии, является современный статус воинской профессии. Большинство опрошенных (суммарно 69,9%) считают службу в армии престижной, а 23% - малопрестижной.
Таким образом, исследование зафиксировало определенный общественный диссонанс в восприятии казахстанской армии.
На фоне достаточно высокого доверия и уверенности в обороноспособности вооруженных сил республики, очевидны внутренние проблемы - дедовщина, коррупция, недостаточное материально-техническое оснащение армии, которые наиболее остро воспринимаются казахстанским обществом", - резюмируют авторы материала.