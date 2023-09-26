Лидер общественного мнения прокомментировал публикацию списка лиц, получающих финансирование из-за рубежа  

Река сильно обмелела, вода в ней застаивается, а рыба гибнет

Фото: time.kz

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны обратилась в редакцию Kazakhstan Today c письмом, в котором рассказала, что происходит с рекой Ишим, и обратилась к властям с вопросом, когда будет решена проблема с обмелением.





По ее словам, воды в реке практически не осталось.





Я живу на проспекте Абылай Хана 25 лет. И всегда мы ходили гулять на нашу речку Ишим. Сейчас вокруг реки построили новые площадки для детей, качели, прогулочные дорожки. Очень красиво. Есть одно НО. Наша река Ишим умирает! Воды практически нет, на поверхности образовалась черная пена и вонь ужасная. Смотреть, как умирает наша речка очень больно. Помогите спасти нашу речку она у нас одна, другой такой нет и не будет", - написала Наталия Когай.





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Жительница Астаны интересуется, будут ли власти решать проблему.





Когда начнется восстановление реки Ишим в районе пересечения проспекта Абылай хана с улицей Пушкина и до парковой зоны, и какие работы сейчас производятся?", - спрашивает астанчанка.





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Агентство Kazakhstan Today со своей стороны адресует эти вопросы акимату города Астаны и Министерству водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, и просит считать это официальным запросом в уполномоченные органы.





Ранее в материале газеты "Время" отмечалось, что полноводный некогда Ишим превращается в болото. О заболачивании реки рассказали жители столичного микрорайона Интернациональный (Учхоз).





По их словам, река сильно обмелела, вода в ней застаивается, а рыба гибнет.





У нашей семьи садовый участок в Интернациональном. С ужасом наблюдаем, во что превращается Ишим. Река стала болотом, заросла тиной, рыба плавает кверху брюхом. Здесь обитают ондатра, норка, водоплавающие птицы, скоро их не станет. Почему молчат экологи?", - рассказала изданию астанчанка Аля Заркешева.





Такая же ситуация в жилмассиве Мичурино, в Красном Яре, и в районе 42-го разъезда, где продавались участки под строительство коттеджей.





Интересы разросшейся Астаны вступили в противоречие с интересами Ишима. На Вячеславке не сбрасывают воду, чтобы обеспечить нужные объемы на столичных НФС, и река высыхает", - пишет газета.





Экологи заявляют, что иссыхание русла реки - первый шаг к опустыниванию, при этом решения проблемы пока нет.





Известно, что Министерство экологии и природных ресурсов разрабатывает проект переброс¬ки воды в Вячеславку из канала имени Сатпаева. Также есть идея использовать Нуринское месторождение подземных вод. Но, во-первых, в обоих случаях речь идет опять же исключительно о нуждах Астаны. Во-вторых, что касается Нуринского месторождения, то оно связано с системой Сабундинских озер и самой Нурой. То есть тут мы имеем все шансы обезводить еще один ближайший к Астане регион. В общем, пока что проблему нехватки воды в столице предлагается решать созданием все новых и новых экологических проблем", - сообщил газете эколог Денис Хорунжий.





Ранее жители пристоличного села Жибек жолы назвали экологической катастрофой ситуацию, в которой оказался поселок. По их словам, из-за бездействия властей пересохла некогда полноводная река и пропала вода из скважин и колодцев. Пока люди пытаются их углубить, окрестности села зарастают камышом.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.





По оценкам аналитиков, к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - сообщил глава Казахстана.





Примечание: орфография и пунктуация автора письма сохранены.