Казахстанско-китайский фильм "Композитор" завоевал четыре награды на Ванкуверском международном фестивале китайского кино

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Первый казахстанско-китайский художественный фильм "Композитор" завоевал 4 награды на VIII Ванкуверском международном фестивале китайского кино, передает Kazakhstan Today.

На церемонии закрытия VIII Ванкуверского международного фестиваля китайского кино (Vancouver Chinese Film Festival) и онлайн-церемонии награждения, которая завершилась 14 августа, первый казахстанско-китайский художественный фильм "Композитор" завоевал 4 награды премии "Красный кленовый лист" в 4 номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль".

Фильм "Композитор" повествует об истории жизни известного китайского композитора Сянь Синхая в Алматы во время Второй мировой войны, а также о глубокой межнациональной дружбе между Сянь Синхаем и известным казахстанским композитором Бахытжаном Байкадамовым. Режиссер фильма - китайский режиссер Сирзат Яхуп. Главные роли в киноленте исполнили казахстанские актеры Берик Айтжанов, Аружан Джазильбекова и китайские актеры Ху Цзюнь, Юань Цуань. Премьера фильма состоялась в мае и июне 2019 года в Китае и Казахстане.

С момента выхода фильм "Композитор" неоднократно получал награды на международных кинофестивалях в Китае, США, Бразилии и других странах. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли творческий коллектив и высоко оценили важную роль фильма в передаче традиционной дружбы между Казахстаном и Китаем, а также в продвижении культурных обменов и взаимопониманий между народами двух стран.

Дружба между Казахстаном и Китаем имеет долгую историю; будь то прошлое или настоящее, в истории взаимоотношения между двумя странами есть немало незабываемых сюжетов, которые создают благодатную почву для творчества деятелей искусства двух стран. Мы ждем выхода и других выдающихся совместных работ.

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