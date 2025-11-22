Когда начнется строительство первой АЭС в Казахстане

Роща Баума нуждается в уходе и бережном восстановлении, отметили активисты

Фото: facebook/Спасем Рощу Баума

Рассказать друзьям

Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активисты на пресс-конференции в Алматы потребовали немедленно остановить все строительные работы на территории рощи Баума, передает корреспондент агентства.





Роща Баума - единственная природная лесная зона в черте Алматы. Здесь обитают белки, фазаны и десятки видов птиц. Это живой, саморегулирующийся природный организм, а не площадка для урбанистических экспериментов", - заявили активисты.





Они напомнили, что ранее официально сообщалось о планах вырубить более 10000 деревьев, обозначенных как "усыхающие" или "аварийные".





Однако подобные заключения требуют независимой экспертной оценки с участием профильных экологов, а не опираться исключительно на ведомственные акты (...) На территориях государственных памятников природы устанавливается заповедный режим охраны, соответствующий виду режима охраны государственных природных заповедников, с запрещением любой деятельности, влекущей к нарушению сохранности государственных памятников природы. Могут проводиться мероприятия по их сохранению и восстановлению в соответствии с проектами, разработанными организациями, специализирующимися в этой области. В связи с этим особое недоумение вызывает участие ТОО "Bazis-A Corp", основной профиль которой - строительство жилых зданий, а не уход за зелеными насаждениями и ведение природоохранных работ", - сообщили общественники.





Активисты задаются вопросом, почему в проект по сохранению и восстановлению рощи Баума вовлечена строительная компания, а не специализированная организация в сфере озеленения и экологии.





Ситуация вокруг рощи Баума демонстрирует характерный для крупных городов механизм, когда экологически ценные территории постепенно трансформируются из природных объектов в урбанистические пространства с иным функциональным предназначением", - предполагают общественники.





По мнению экоактивистов, такие территории, как роща Баума, особенно привлекательны для строительных компаний и "становятся маркетинговым активом для будущих ЖК".





Параллельно с благоустройством на прилегающих участках ожидается снос старого частного сектора (…) Наличие поблизости благоустроенного парка повышает ценность будущей недвижимости, позволяя позиционировать ее как экологичную и комфортную для жизни", - отметила в ходе пресс-конференции экоактивистка Салтанат Ташимова.





Она напомнила, что в октябре 2024 года "были проведены общественные слушания в форме открытого собрания по проектным материалам проекта отчета о возможных воздействиях по объекту "Восстановление территории роща Баума".





На видеозаписях не видно, как проголосовали часть участников общественных слушаний. К примеру, из семи участников, согласно регистрационному листу: присутствовали 3 жителя, 1 представитель управления экологии и окружающей среды города Алматы, 2 представителя ТОО "Улмад", 1 представитель заказчика, на видеозаписях отсутствуют житель Н. и представитель заказчика", - уточнила Ташимова.





Как подчеркнули общественники, роща Баума нуждается в уходе и бережном восстановлении.





Необходимы: санитарная очистка, основанная на научных заключениях, восстановление почвенно-растительного покрова, защита насаждений от вредителей и создание экотроп. Все это - меры, которые сохранят уникальный лесной массив, в отличие от строительства искусственных площадок и инфраструктурных объектов. Обновлять и благоустраивать - не значит уничтожать", - заявили они.





В ходе пресс-конференции представители гражданского общества потребовали:





немедленно остановить все строительные работы на территории рощи Баума;

провести независимую экологическую и правовую экспертизу проекта с участием ученых, экологов и общественности;

отменить незаконные решения о "благоустройстве" и восстановить природный ландшафт;

демонтировать кабельные линии, опоры освещения, арычные лотки и трубопроводы;

привлечь к ответственности всех, кто допустил нарушение природоохранного законодательства.





Ранее корпорация "BAZIS-A" сделала заявление в связи с резонансной реконструкций рощи Баума в Алматы.





Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили , что в роще будет проводиться санитарная обрезка.





Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.





По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.





Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.





Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.





В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.





Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.





Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org





Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).





Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.