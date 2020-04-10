Костанайские полицейские спасли из снежного плена семью с младенцем (ВИДЕО)

Костанай. 9 апреля. Kazakhstan Today - Костанайские полицейские эвакуировали из снежного заноса семью с двухмесячным ребенком, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, сотрудники городского батальона полиции Нурхан Искаков, Абай Калетбаев, Рустем Жунусов и Еркин Омаров в районе КСК увидели машину "Ауди", которая забуксовала в снегу. В машине находился водитель и его жена с двухмесячным ребенком, сообщает Polisia.kz

Двое сотрудников остались помогать водителю, а остальные довезли домой маму с ребенком. Но подъезда к дому тоже не было. Пришлось добираться по сугробам пешком. Сотрудники полиции благополучно доставили семью домой", - рассказали в полиции.





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