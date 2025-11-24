23.11.2025, 07:58 118526
Министр здравоохранения обратилась к работникам скорой помощи
Фото: primeminister.kz
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова обратилась к работникам скорой помощи, фельдшерам, водителям.
В течение нескольких месяцев мы занимаемся детальным анализом всех вопросов, касающихся оплаты труда и рабочих условий сотрудников скорой помощи. Я поручила провести дополнительный аудит нагрузки и кадровой ситуации, чтобы все решения были справедливыми и отвечали реальным потребностям. Поэтому, надеюсь, что мы вернемся к этому вопросу уже с готовым решением", - написала глава Минздрава в своем аккаунте в Instagram.
Она подчеркнула, что право медработников говорить о проблемах - неоспоримо. Министр добавила, что поддерживает конструктивный диалог, направленный на улучшение условий работы медицинских работников.
Отдельно хочу подчеркнуть: любое давление на сотрудников скорой помощи - в какой бы форме оно ни проявлялось - недопустимо. Медицинские работники должны иметь возможность свободно выражать свою позицию, не опасаясь последствий", - добавила Акмарал Альназарова.
Ранее депутаты мажилиса приняли в работу законопроект, направленный на защиту врачей и медицинских работников. Законопроект предусматривает ужесточение наказания за применение насилия в отношении медработников. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, рассказал депутат.
24.11.2025, 17:29
Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у всех казахстанцев будет дополнительный выходной - 16 декабря, в День Независимости, передает корреспондент агентства.
В этом году День Независимости выпадает на вторник, и для всех работников 16 декабря будет официальным выходным. Дополнительные переносы выходных к этой дате не предусмотрены.
31 декабря в Казахстане остается рабочим днем. Новогодние выходные приходятся на первые числа января.
Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января: первые два дня праздничные, следующие два - суббота и воскресенье.
Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
24.11.2025, 15:50
Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина
Наибольшую популярность ей принесла роль пани Зоси в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев"
Москва. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 86-м году жизнь скончалась российская актриса Валентина Шарыкина, сообщает Telegram-канал Театра сатиры.
Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина", - сказано в сообщении.
Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962 году ее приняли в труппу Театра сатиры, пишет РИА Новости.
На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание" (2004), "Истребители" (2013).
24.11.2025, 15:28
На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети
Фото: НИТ
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале электронного правительства eGov.kz, а также на его компонентах (сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, портал "Открытое правительство") появился новый способ авторизации пользователей, сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
По информации АО "НИТ", теперь пользователям доступны несколько вариантов аутентификации:
- eGov QR - вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile;
- авторизация с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) - подтверждение выполняется через SMS-код;
- вход по логину и паролю - пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП.
Если пользователь активно использует мобильное приложение eGov Mobile для авторизации, ему рекомендуется функция сканирования QR-кода - eGov QR.
Новый механизм авторизации с использованием логина (ИИН) и пароля удобен в случаях, когда пользователь находится вне зоны действия сети мобильных операторов. В этом варианте подтверждение личности через SMS-код не требуется. Пользователю также предоставлена возможность восстановления пароля в случае его утраты. Система автоматически определяет доступные пользователю данные и предлагает соответствующие поля для ввода. После успешной проверки информация подтверждается с помощью ЭЦП, что завершает процесс авторизации и обеспечивает безопасный вход в личный кабинет", - пояснили в пресс-службе компании.
Новый механизм дополняет существующие методы, расширяя перечень доступных способов аутентификации на портале. Обновление направлено на повышение безопасности, удобства использования и предоставление альтернативного способа идентификации для доступа к цифровым государственным услугам портала eGov.kz и его компонентов.
24.11.2025, 13:57
Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети
С начала года выявлено 100,8 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на запрос депутатов о борьбе с пранкерами, которые своими розыгрышами и использованием возможностей искусственного интеллекта запугивают людей, дискредитируют государственные органы и дестабилизируют общество.
В МВД заверили, что в соответствии с действующим законодательством применяются меры ответственности в отношении лиц, распространяющих противоправный контент или совершающих правонарушения посредством Сети.
Сообщается, что с начала года за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечено более 22 тыс. лиц. К примеру, за нецензурную брань блогера арестовали на 15 суток, пранкеров, которые устроили розыгрыш с "трупом" и нападением с топором в лифте, взяли под арест на сроки от 15 до 30 суток.
Также ведомство проводит мониторинг социальных сетей и интернет-площадок на предмет выявления противоправного контента (призывы к насилию, распространение опасных челленджей, деструктивных идей и др.). Организовано взаимодействие с уполномоченными государственными органами и админами интернет-ресурсов по блокировке незаконных материалов и ограничению доступа к ним.
С начала года выявлено 100,8 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием (в том числе деятельность финансовой пирамиды - 15 301, порнографические материалы - 24 662, интернет-казино - 4 601, реклам электронного казино и интернет казино - 17 297, распространение ложной информации - 22 063, по линии наркопреступлений - 1 981, интернет-мошенничество (фишинговых сайтов) - 2894, оружие - 312, суицид - 426, нарушение норм закона "О связи" - 1400, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия - 1193 и другие - 8 673). На сегодняшний день из вышеуказанного количества противоправных ресурсов заблокировано 28 554 (в том числе распространение порнографии - 16 524, распространение ложной информации - 372, реклама электронного казино и (или) интернет казино - 5 576, деятельность финансовой пирамиды - 3 419, деятельность интернет-казино (или онлайн казино)-1 114, по линии наркопреступлений - 518, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия - 62, интернет-мошенничество (фишинговый сайт) - 513, распространение информации, пропагандирующей суицид -50, оружие - 25)", - привели данные в министерстве.
Кроме того, принимаются меры по обеспечению постоянного присутствия полиции в общественных местах. На наиболее криминогенных участках городов установлены 209 стационарных постов полиции. Патрульные несут службу на модульных постах в круглосуточном режиме, обеспечивая прием обращений и заявлений граждан.
В целом министерством на постоянной основе проводится профилактическая работа по предотвращению негативного влияния интернет-контента и принимаются соответствующие меры реагирования", - заключили в ведомстве.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
24.11.2025, 13:38
Казахстанцев предупредили о новой мошеннической схеме "ошибочных переводов"
Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет либо реальный денежный перевод
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с "ошибочными переводами" денежных средств.
Как рассказали в Нацбанке, одной из наиболее распространенных схем мошенничества является рассылка ложных уведомлений о поступлении денежных средств. Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет. Затем им звонят злоумышленники, представляются отправителем денежных переводов и под предлогом ошибочного перечисления просят вернуть деньги обратно. Однако подобные сообщения являются поддельными.
При получении таких сообщений или звонков проверяйте движение денежных средств исключительно через официальное мобильное приложение или интернет-банкинг вашего банка. Рекомендуется с особой осторожностью относиться к SMS-сообщениям от неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам", - предостерегли в ведомстве.
Кроме того, возможен еще один вариант мошеннической схемы, при котором злоумышленники осуществляют реальный перевод денежных средств на счет гражданина. Впоследствии получателю звонят злоумышленники, которые представляются отправителем данного перевода, сообщают об "ошибочном переводе" и просят вернуть средства, но уже на счет третьего лица. В ходе разговора они могут оказывать психологическое давление либо угрожать обращением в правоохранительные органы или суд. Зачастую злоумышленники могут представляться сотрудниками силового блока или работниками Национального банка, запрашивая личные и банковские данные.
В случае возникновения подобной ситуации или при поступлении денежных средств Национальный банк рекомендует воздерживаться от переводов на счета третьих лиц, а также незамедлительно связаться со своим банком для уточнения процедуры возврата. При необходимости обратитесь в ближайшее отделение банка для подачи соответствующего заявления", - пояснили в Нацбанке.
В ведомстве напомнили, что работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.
Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - заключили в пресс-службе.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидировано 12 мошеннических call-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.
24.11.2025, 12:40
В Павлодаре освободили от уголовной ответственности выбросившую из окна детей женщину
Фото: Depositphotos
Павлодар. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области освободил от уголовной ответственности выбросившую из окна детей женщину, сообщает Pavlodarnews.kz.
Женщину освободили от уголовной ответственности. Основание - на момент совершения преступления, предусмотренного третьей частью статьи 99 - "Убийство", она находилась в невменяемом состоянии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 34-летней подсудимой назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Напомним, летом в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама. Позже скончался один из выброшенных из окна детей.
24.11.2025, 12:04
Казахстанцы смогут заранее узнавать о доступности госуслуг в ЦОНах и спецЦОНах
Сервис автоматически фиксирует и отображает актуальную информацию о техническом состоянии информационных систем
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут заранее узнавать о доступности государственных услуг в центрах обслуживания населения и специализированных ЦОНах, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительства для граждан".
Интегрированная информационная система ЦОН является основным "окном" для приема заявлений от граждан и обмена информацией с базами данных государственных органов. Новый сервис информирования позволяет заранее узнавать о временной недоступности услуг, предоставляемых через эти базы, и планировать посещение ЦОН с учетом этой информации. Это еще один шаг к цифровой открытости, прозрачности и укреплению доверия между государством и гражданами", - подчеркнул председатель правления "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев.
Как пояснили в пресс-службе, теперь гражданам не нужно обращаться к сотрудникам ЦОН, чтобы уточнить причины временной недоступности отдельных услуг.
Вся актуальная информация доступна в мобильном приложении "ЦОН", на официальном сайте госкорпорации, а также на электронных табло в отделах обслуживания населения. Сервис автоматически фиксирует и отображает актуальную информацию о техническом состоянии информационных систем и государственных баз данных, влияющих на процесс оказания государственных услуг. Благодаря этому граждане могут своевременно получать достоверные сведения о статусе государственных услуг и планировать свое посещение ЦОНов или спецЦОНов", - добавили в госкорпорации.
Ранее биоидентификацию личности автовладельцев запустили в спецЦОНах Казахстана.
24.11.2025, 11:40
Какую квоту намерены установить на привлечение иностранных работников в 2026 году в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект приказа "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год", передает корреспондент агентства.
Данный проект предусматривает установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям, в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике", - заявили в министерстве.
При этом отмечается, что для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, квоту на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами предлагается установить в размере 2,9% к численности рабочей силы.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат ответственность за нарушение порядка регистрации иностранцев.
