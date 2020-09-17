Мы должны привить горожанам культуру соблюдения порядка в городе - Сагинтаев

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире программы "Акимат Live" на телеканале Алматы рассказал о мерах по поддержанию порядка и призвал алматинцев поддерживать порядок в своем дворе, микрорайоне, передает Kazakhstan Today.

Вопрос соблюдения правил благоустройства является одним из актуальных для города. Мы все следим, чтобы в наших домах, квартирах царил порядок и чистота. Такое же отношение должно быть и по отношению к улицам города. Мы должны привить горожанам культуру соблюдения порядка в городе", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

За нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Для физических лиц - предупреждение или штраф в размере 20 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.

Только за август за нарушение правил благоустройства в Алматы оштрафованы 172 физических лица на сумму 6,8 млн тенге, 25 юридических лиц на сумму 2,1 млн тенге.

В уборке города задействовано 13 подрядных организаций. Очистка магистральных улиц производится дважды в день, улиц районного значения и мест общего пользования - ежедневно.

Вывоз твердых бытовых отходов производятся силами 25 мусоровывозящих организаций. Ежедневно с территории города вывозятся порядка 1200 тонн отходов.

Все отходы сортируются на мусоросортировочном комплексе, где отделяются неорганические отходы, и передаются на дальнейшую переработку. Неперерабатываемые биоразлагаемые отходы передаются на полигон в поселке Айтей Карасайского района Алматинской области.

На территории города имеются заводы по переработке макулатуры и стеклянных отходов. На сегодняшний день изучается и прорабатывается вопрос организации производства переработки других видов отходов.

Также в прямом эфире аким Алматы рассказал о помощи предпринимателям по предоставлению льгот по арендной плате и ответил на вопрос, будут ли в городе в выходные дни работать ТРЦ.

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