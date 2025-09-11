На Карагандинской ТЭЦ-3 началось строительство нового энергоблока

Фото: генконсульство РФ

Талдыкорган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане генеральный консул России в Алматы Дмитрий Тураев обсудил с заместителем акима области Жетысу Диасом Есдаулетовым ряд важных вопросов, сообщает генконсульство РФ.





В частности, стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического взаимодействия, перспективные совместные проекты в АПК, туризме, транспорте и логистике, образовании, и, как следствие, возможность установления побратимских связей между областью Жетысу и одним из российских регионов.





Наши страны объединяют стратегическое партнерство и общая история, и мы всегда были открыты к конструктивному диалогу и развитию дружественных отношений. При этом Жетысуская область является ключевым экономическим и транзитным узлом на перекрестке международных транспортных коридоров на юго-востоке Казахстана, что открывает значительные возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества казахстанского бизнеса в Семиречье с российским", - отметили в пресс-службе.





Подчеркивается, что особое внимание Дмитрий Тураев уделил вопросам защиты прав и законных интересов российских граждан, а также сохранению для соотечественников возможности получать образование на родном языке, беречь свою культуру, обычаи и традиции.





Помимо этого, в Жетысуском университете имени Жансугурова состоялось знаковое событие - торжественное открытие на базе вуза центра открытого образования Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени Короленко.





Миссия новой площадки - поддержка и распространение русского языка, формирование устойчивого интереса к российскому образованию и популяризация русской культуры. А ее открытие в стенах ведущего регионального вуза подчеркивает приверженность казахстанских партнеров к сохранению и развитию русского языка как языка межнационального общения", - отметили в генконсульстве.





По данным пресс-службы, центр будет способствовать не только изучению языка, но и станет пространством для межкультурного диалога, сохраняя общее образовательное и культурное пространство. В планах его работы - курсы повышения квалификации для педагогов-русистов, организация языковых клубов и творческих вечеров.





Сегодня мы закладываем краеугольный камень в фундамент будущего, где главной ценностью будет слово. Русское слово, которое на протяжении веков было и остается мостом, соединяющим судьбы, культуры и народы на огромном пространстве Евразии. Выражаем признательность ректору Жетысуского университета Ермеку Абильтаевичу Бурибаеву и другим организаторам этого проекта, который открывает новые возможности для всех, кто интересуется русским языком и культурой", - отметил Дмитрий Тураев.





Также в Талдыкоргане при активной поддержке руководителя Алматинского областного славянского движения Натальи Белик прошла встреча генерального консула России Дмитрия Тураева с соотечественниками, а сотрудники генерального консульства РФ провели выездной консульский прием, где проживающие в том числе в отдаленных районах Жетысуской области соотечественники могли получить услуги по оформлению загранпаспортов, справок об отсутствии судимости и консультации по вопросам гражданства.