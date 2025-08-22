Десять ТЭЦ Казахстана находятся в зоне высокого риска аварийности

Фото: Depositphotos

Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в желтую, 3 ТЭЦ - из желтой в зеленую зону. В настоящее время в красной зоне находятся 10 ТЭЦ, в желтой - 17, в зеленой - 10, - По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в желтую, 3 ТЭЦ - из желтой в зеленую зону. В настоящее время в красной зоне находятся 10 ТЭЦ, в желтой - 17, в зеленой - 10, сообщили в пресс-службе правительства.





В целях снижения износа ТЭЦ в Казахстане реализуется масштабная ремонтная кампания. В 2025 году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.





На текущий момент ведутся работы на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Завершен ремонт 4 энергоблоков, 15 котлов и 9 турбин. Проводимые меры уже дают ощутимый результат: средний износ ТЭЦ по стране снижен с 64% до 61% благодаря модернизации и обновлению оборудования", - проинформировали в кабмине.





В декабре 2024 года правительством был утвержден Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", давший старт долгосрочному льготному финансированию широкомасштабной ремонтной кампании инфраструктуры ЖКХ. Нацпроект включает развитие генерирующих мощностей, улучшение сфер естественных монополий, поддержку отечественных производителей и социально уязвимых слоев населения, а также внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов. В процессе задействованы более 200 инфраструктурных компаний. Ключевым индикатором является снижение износа объектов до 40%.





Согласно Нацпроекту для модернизации 86 тыс. км инженерных сетей привлекается порядка 6,8 трлн тенге инвестиций. Среди них: 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения; 77,6 тыс. км сетей электроснабжения; 4,7 тыс. км сетей водоснабжения, 2,6 тыс. км сетей водоотведения. Это позволит снизить количество аварий на 27%. Для модернизации и строительства новой генерации электроэнергии будут привлечены инвестиции на сумму 6,2 трлн тенге, которые позволят снизить износ станций на 15% и ввести дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.





На сегодня в стране функционируют 55 энергопроизводящих организаций из них 19 станций имеют износ свыше 65%. Объем выработки электроэнергии составляет 113 млрд кВтч, при этом потребление электроэнергии выше - 115 млрд кВтч. Таким образом, по предварительным прогнозам, на реализацию Нацпроекта на 5 лет необходимо привлечь в энергетический и коммунальный сектора порядка 13 трлн тенге инвестиций.





Программа модернизации ТЭЦ будет продолжена на системной основе с целью ежегодного снижения износа и перевода объектов из зон риска в зону безопасной эксплуатации", - отметили в правительстве.