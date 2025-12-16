Ремонт поврежденного ВПУ КТК осложняют плохие погодные условия Дополнено
Фото: КТК
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Плохие погодные условия осложняют плановый ремонт поврежденного выносного причального устройства (ВПУ) КТК. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Погода осложняет ремонт. Юго-восточный ветер очень сильный, волна порядка двух метров. Этот ветер создает еще и течение, водолазы спускаются в специальном куполе под воду, далее они выходят из-под купола и ведут ремонтные работы. Внутреннее течение бухты Новороссийска сильное и осложняет эту работу. Вы же понимаете, какие это сложности. Поэтому давайте наберемся терпения и не будем обвинять Министерство энергетики в том, что мы даем какие-то неправильные прогнозы", - сказал министр.
Он отметил, что подводные работы сложные и требуют терпения и понимания.
Кроме того, глава Минэнерго сообщил, что Казахстан купил два новых ВПУ для КТК производства ОАЭ. Их планируют доставить в порт Новороссийска в январе.
По его словам, оценка ущерба после атаки продолжается.
Дополнено 15.12.2025, 15.00
В ходе брифинга для СМИ Аккенженов также рассказал, что российская сторона изучает вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири - 2" через территорию Казахстана.
Наши коллеги в РФ серьезно рассматривают прокладку трубопровода через территорию Казахстана, поскольку это обеспечило бы им дополнительное потребление газа. Мы говорим о дополнительных 35 млрд, которые будут транспортировать в Китай и минимум 10 млрд, которые могли бы оставаться на территории республики. То есть, для ресурсной страны, которой является Россия, проект, несомненно, интересен", - сказал министр.
Он отметил, что экономический эффект от проекта не вызывает сомнений - это и увеличение объемов и дополнительный транзит.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Минэнерго подчеркнул, что поскольку транзит нефти из России в Китай через Казахстан не оплачивается в долларах, то он не нуждается в согласовании с США из-за введенных против российских компаний санкций.
Для случая, который вы описываете, там американские компании не присутствуют, там не происходит оплата в американской валюте, соответственно вот таких освобождений не требуется. Но у нас есть комфорт по этим операциям, то есть на сегодняшний момент мы осуществляем деятельность в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным между Россией, КНР и Республикой Казахстан", - пояснил Аккенженов.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло... Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - уточнили в КТК.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил в кулуарах Акорды министр энергетики.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
В КТК отметили, что это не первый акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права.
25 ноября 2025 года в результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен Главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.
24 сентября на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА.
17 февраля 2025 года атаке сразу семью БПЛА подвергся крупнейший нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума - НПС "Кропоткинская". После комплекса восстановительных работ НПС "Кропоткинская" была введена в работу в мае 2025 года.
Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".