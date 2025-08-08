На юге Казахстана ожидается жара

Фото: Depositphotos

Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в южных регионах Казахстана ожидается повышение температуры воздуха до 4 градусов, - В ближайшие дни в южных регионах Казахстана ожидается повышение температуры воздуха до 4 градусов, сообщили в Казгидромете.





Холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, что в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до 35-41 градуса тепла", - проинформировали синоптики.





По данным Казгидромета, северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс - пройдут дожди с грозами, в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града.





7 августа на большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.





Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов, в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градусов, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара 35-37 градусов, на западе, севере Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.





Сохраняется высокая пожарная опасность.





В Астане: дождь, +25-27 °C.





В Алматы: без осадков, +30-32 °C.





В Шымкенте: без осадков, +36-38 °C.