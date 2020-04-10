Нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте в Шымкенте

Шымкент. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте дебошир-водитель протащил участкового инспектора на капоте и наехал на ногу пешехода на перекрестке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Polisia.kz , инцидент произошел во дворе жилого дома.

Мужчина, по визуальным признакам находившийся в алкогольном опьянении, начал выражать недовольство работой дворников и высказывался нецензурной бранью. Прибывший участковый инспектор Ерхан Абдураимов потребовал у него документы и попросил пройти с ним в опорный пункт полиции. Однако мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника полиции, сел в машину и хотел скрыться. Чтобы остановить дебошира, полицейский прыгнул на капот. Проехав на нем более 800 метров, сотрудник полиции спрыгнул, а водитель, проехав несколько метров, наехал на ногу пожилого пешехода, который переходил через пешеходный переход", - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

Сотрудники патрульной полиции задержали водителя. Им оказался 54-летний житель Жамбылской области. Его водворили в изолятор временного содержания, машина помещена на штрафстоянку.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в полиции.





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