Нетрезвый водитель прокатил полицейского на капоте в Шымкенте

Как сообщает портал Polisia.kz, инцидент произошел во дворе жилого дома.
Мужчина, по визуальным признакам находившийся в алкогольном опьянении, начал выражать недовольство работой дворников и высказывался нецензурной бранью. Прибывший участковый инспектор Ерхан Абдураимов потребовал у него документы и попросил пройти с ним в опорный пункт полиции. Однако мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника полиции, сел в машину и хотел скрыться. Чтобы остановить дебошира, полицейский прыгнул на капот. Проехав на нем более 800 метров, сотрудник полиции спрыгнул, а водитель, проехав несколько метров, наехал на ногу пожилого пешехода, который переходил через пешеходный переход", - уточнили в пресс-службе департамента полиции.
Сотрудники патрульной полиции задержали водителя. Им оказался 54-летний житель Жамбылской области. Его водворили в изолятор временного содержания, машина помещена на штрафстоянку.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в полиции.
Напомним, ранее в Алматы вооруженный мужчина переехал полицейскому ногу и попытался скрыться. Еще один водитель протаранил блокпост, из-за чего также пострадал полицейский.
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