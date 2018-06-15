Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода ожидается на большей части территории Казахстана в пятницу, передает Kazakhstan Today.

"На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе, юге и востоке республики ожидается погода без осадков. Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, днем Акмолинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Алматинской области местами возможен град. В Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, на большей части Мангистауской, местами Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность, предупреждают синоптики.

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