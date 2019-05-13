Астана. 6 января. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками сохранится в воскресенье на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.





На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".





По прогнозу, сегодня в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, ветер до 15-20 метров в секунду.





Также сообщается, что в Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, ветер до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидается туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается туман, ветер до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами прогнозируется ветер до 15-20 метров в секунду.





Кроме того, в Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман и гололед. В Туркестанской, Павлодарской областях местами туман. В Восточно-Казахстанской области утром местами ожидается туман, днем в Жарминском районе ветер до 15-20 метров в секунду.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства