Омбудсмен предложила МОН снизить возраст для получения детьми правовых знаний

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова направила обращение в Министерство образования и науки РК с инициативой снижения возраста для получения детьми правовых знаний, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские дети на онлайн-встрече с уполномоченным по правам человека Эльвирой Азимовой, приуроченной ко Всемирному дню ребенка, высказали мнение о том, что правовые знания необходимо давать с более раннего возраста, нежели предусмотрено школьной программой (с 14 лет).

Как сообщили в пресс-службе Национального центра по правам человека РК, Эльвира Азимова побеседовала с несколькими подростками, чтобы узнать, какие проблемы волнуют сегодня школьников в возрасте от 12 до 16 лет и насколько они осведомлены в вопросах соблюдения их собственных прав. Она обратила внимание, что дети с самого раннего возраста так или иначе сталкиваются с государственными институтами и результатом их деятельности в повседневной жизни, а стало быть, должны быть ознакомлены с принципами их работы. Таковые в рамках школьной программы изучаются предметом "Человек и общество", преподавание которого начинается только с 14 лет.

По мнению Эльвиры Азимовой, это уже достаточно поздний возраст и Министерству образования и науки РК необходимо рассмотреть вопрос о его снижении. Официальное обращение было направлено в уполномоченный орган сегодня.

Прошу Министерство образования и науки поддержать инициативу изучения права в школьной программе на более раннем этапе, раньше 14 лет. При этом не увеличивать дополнительную нагрузку на детей и обеспечить сочетание современных методов обучения с дебатными, игровыми формами. Такую просьбу выразили дети, обратив внимание, что они уже сейчас в рамках дополнительных часов учебного времени получают отдельные знания о правах человека, то есть раньше 14 лет", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в обращении к МОН РК.

Как отмечает казахстанский омбудсмен, современные дети очень рано получают доступ в Интернет, а следовательно, могут столкнуться с самой разнообразной информацией, которая в отдельных случаях способна ввести их в заблуждение. С другой стороны, в отдельных случаях законодательство Казахстана предусматривает возможность участия детей в судебных разбирательствах уже с 10 лет с целью заслушивания судом мнения ребенка.

Отдельного внимания в рамках темы правового обучения школьников, по мнению Эльвиры Азимовой, заслуживают навыки и знания правильного пользования социальными сетями, интернет-пространством. Это также позволит избежать преследований в Интернете. Речь идет о так называемом кибербуллинге - намеренном и систематическом оскорблении, травле или шантаже кого-либо с помощью средств онлайн-коммуникаций.

По информации пресс-службы, в период с 2011 по 2019 годы в адрес интернет-ассоциации Казахстана поступило 19 тыс. обращений о подобного рода действиях. Сегодня школьники находятся в особой группе риска быть подверженными кибербуллингу, что становится еще актуальней на фоне перехода системы образования в онлайн-формат.

Кибербуллинг существует не только в соцсетях, но и в онлайн-играх, где формируются команды и ты можешь играть со всем миром. Я научился определять кибербуллинг сам, потому что сам встретил человека, который устроил мне настоящий кибербуллинг. Я просто заблокировал его. Я знаю, что если это произойдет в социальных сетях, то можно пожаловаться администраторам сети, предоставив информацию и доказательства о кибербуллинге, запросить, чтобы такие аккаунты заблокировали. Но если нам будут рассказывать в школе раньше 14 лет о том, как еще мы можем защитить себя, было бы неплохо", - поделился мнением на встрече 12-летний Амир.

Еще одна задача, которую могло бы помочь решить более углубленное изучение школьниками основ права, - это формирование знаний о противодействии насилию по отношению к детям. Что делать, если ребенок столкнулся с подобной ситуацией в жизни? Как оказалось, дети об этом также задумываются, но знаний у них недостаточно.

Я знаю, что в нашей стране насилие - часто встречающаяся проблема. У меня таких случаев не было. Я всегда советуюсь со своими близкими. Но я разговаривала со сверстниками, которые подвергались такому насилию, на улице или дома, и они не знают, что с этим делать, не знают, как себя защитить. Поэтому если бы на уроках нам рассказывали о том, что такое правовая культура, что такое насилие, как оно проявляется и как можно себя обезопасить - это было бы очень полезно", - убеждена 13-летняя Милана.

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день ребенка, посвященный принятию очень важного документа - Конвенции о правах ребенка. Цель празднования Всемирного дня ребёнка - обратить внимание на актуальные проблемы современного детства, призвать руководства, общественные организации и каждого человека к деятельности, направленной на обеспечение нормальных условий для умственного и физического развития детей во всём мире.

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