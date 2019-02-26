Пограничники на Хоргосе изъяли у казахстанца 17 млн незадекларированных тенге

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Пограничники на Хоргосе изъяли у гражданина Казахстана 17 млн тенге, которые он пытался провезти без декларации, передает Kazakhstan Today.



"В пропускном пункте Международного центра приграничного сотрудничества, расположенного на участке отряда пограничного контроля "Хоргос", пограничным нарядом около 9 часов утра 11 декабря был задержан 48-летний казахстанский гражданин, пытавшийся незаконным путем вывезти на территорию Центра незадекларированную валюту на общую сумму 16 915 000 тенге. Задержанная валюта передана по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.



В ведомстве напомнили, что для личных нужд за пределы Казахстана без необходимости осуществления таможенного декларирования разрешается вывозить валюту на сумму не более $10 000.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства