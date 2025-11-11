10.11.2025, 18:01 43646
Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда а Алматы восстановят здание частного благотворительного детского дома "Перзент", где накануне произошел пожар, рассказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Детей разместили в здании санатория, условия созданы. Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе. Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев", - написала она на своей странице в Сети.
Напомним, вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент".
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
10.11.2025, 19:35 40031
Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Globbing - официальный представитель "Черной пятницы" с 2015 года и № 1 в своей отрасли. Скорее всего, вы уже слышали, но все же напомним: большинство мировых брендов и онлайн-магазинов США и Европы не доставляют товары в Казахстан.
Globbing решает эту проблему и открывает вам доступ ко всем скидкам мира, огромному выбору и гарантиям оригинала.
Факты о компании:
- 12,434,210 доставленных посылок
- 1,357,541 зарегистрированных пользователей
Компания создала внутренний департамент - "Министерство Черной Пятницы", чтобы сделать шоппинг-экспириенс еще более эпичным, выгодным и быстрым в период главных распродаж года.
Команда специалистов с 10 летним стажем отвечает за все - от переговоров с крупнейшими ретейлерами США и Европы до авиалогистики, скидок и ежедневных отчетов пользователям.
В частности:
- моментальная регистрация посылок, собственный склад в США и инновационный конвейер Vitronic;
- чартерные рейсы напрямую в Казахстан;
- эксклюзивное сотрудничество с ведущими онлайн-ретейлерами;
- самая большая сеть пунктов выдачи в отрасли и быстрая доставка по всей стране.
Министерство Черной Пятницы" гарантирует: суперраспродажа и быстрая доставка - под контролем Globbing.
10.11.2025, 15:12 55751
ДЦП и сахарный диабет будут лечиться в рамках ОСМС
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний. Из него исключены сахарный диабет и ДЦП, которые теперь будут лечиться в рамках медицинского страхования.
Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. В него включены 11 заболеваний: туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, цереброваскулярные болезни.
Из списка были исключены системные поражения соединительной ткани, ревматизм, сахарный диабет и детский церебральный паралич, что вызвало обеспокоенность в обществе.
В Минздраве сообщили, что исключенные заболевания теперь будут лечиться в рамках ОСМС.
Таким образом, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:
• сахарный диабет;
• детский церебральный паралич;
• системные поражения соединительной ткани;
• ревматизм.
При этом объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС", - заверили в Минздраве.
Там пояснили, что первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других (...) Обновление перечня социально значимых заболеваний - это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов", - отметили в ведомстве.
10.11.2025, 14:42 57621
В Алматы на месте бывшей резиденции президента открыли новый сквер
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось официальное открытие нового сквера, расположенного западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, сообщили в пресс-службе городского акимата.
Новый сквер расположился на площади 4,16 гектара, из которых почти 3 гектара занимает зеленая зона.
На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников - 351 хвойный и 239 лиственных.
Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха и привлекать посетителей круглый год.
Напомним, во время январских событий 2022 года здание резиденции было захвачено и сожжено бандитами и террористами. По оценкам экспертов, восстановление здания обошлось бы бюджету в огромную сумму. Поэтому по поручению президента Касым-Жомарта Токаева здание резиденции было решено снести, а на его мести разбить сквер для горожан.
Изначально здание резиденции строилось как филиал музея имени В. И. Ленина. Поручение о строительстве музея сделал в 1979 году году первый секретарь ЦК КПК Динмухамед Кунаев, который лично утверждал проект здания, сообщает ruwiki.ru.
Возведение здания началось в 1983 году. Однако в 1986 году Кунаева сняли с должности секретаря, а строительство музея было приостановлено.
В 1993 году строительство было возобновлено, но назначение здания поменялось: оно продолжало строиться как резиденция президента Казахстана. Окончание строительства датируется 1995 годом.
После переноса в 1997 году столицы Казахстана в Акмолу (ныне Астана) здание сохранило статус президентской резиденции и использовалось для обеспечения мероприятий с участием президента Казахстана и глав других государств во время их визитов в южную столицу.
10.11.2025, 13:52 60941
В нацпарке "Алтын-Эмель" найдены неизвестные ранее петроглифы
В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке "Алтын-Эмель" волонтерами общественного фонда "Охотники за петроглифами" были найдены рисунки, ранее не изученные археологами. Древние изображения обнаружены волонтерами недавно в ходе археологической разведки, рассказали в ОФ.
Петроглифы найдены в скоплении, которое носит название Танбалы Тас. Всего в Казахстане известно около 30 скоплений с таким названием, одно из самых интересных находится в "Алтын-Эмеле". Оно включает в себя более 1000 рисунков и находится в одноименном ущелье гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы (III - I тыс. до н. э.) до этнографических времен (XVIII - XIX вв н.э.). Благодаря надзору сотрудников национального парка рисунки удалось сохранить от вандализма.
В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ, разработанного экспертами центра технологий для общества при Yandex Qazaqstan в сотрудничестве с Казахстанско-Британским техническим университетом.
Данная разработка поможет ученым создать детальное описание рисунков, определить географические координаты и исторический период, к которому они относятся. Все это необходимо для того, чтобы иметь единую базу и вести цифровой учет этих культурных памятников.
Национальный парк "Алтын-Эмель" включает в себя несколько петроглифических комплексов, находящихся в ущельях Танбалы Тас, Кара-Еспе, Тайгак, Теректы и частично Кызылауыз, гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы до этнографических времен. Особого внимания заслуживают средневековые буддийские надписи. По мнению ученых, все петроглифы парка составляют единую систему.
Ранее общественники потребовали прекратить работы, разрушающие археологические памятники в Туркестанской и Жетысуской областях.
Под угрозой исчезновения оказались могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками.
В 2024 году казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане.
Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточенаответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбилотверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. Житель этой же области получил штраф за огромную надпись на скале.
В 2021 году вандалы испортилистены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроилисвалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовалиКапшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовалина более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
10.11.2025, 11:00 69276
Саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы
Фото: Orda.kz
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы годами гибнут саженцы деревьев, однако власти города утверждают, что все хорошо, пишет Orda.kz.
Вероятно, это связано с халатностью подрядчиков и крайне слабым контролем управления экологии Алматы и районных акиматов", - пишет источник.
Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.
Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников - это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10% - убедительное свидетельство эффективности принятых мер", - заявил руководитель отдела Института карантина и защиты растений имени Жиембаева Нуржан Мухамадиев.
Однако авторы материала утверждают, что саженцы гибнут ежегодно. В пример они привели высадки на участке улицы Тлендиева между улицами Толе би и Кавказская.
По нашим данным, управление экологии Алматы еще в 2021 году высадило там 250 тополей. Подрядчиком выступило Казахстанское общество слепых. Однако в том же году большая часть топольков погибла. После замечаний жителей в следующем году деревца высадили снова. Но та же история повторилась и в 2022 году, в 2023-м и в 2024-м. В 2025 году провели проверку. Выяснилось, что снова не хватает нескольких десятков тополей. Весной 2025 года при контроле представителя управления экологии снова высадили молодые саженцы, хотя вместо них уже давно должны были красоваться солидные, раскидистые тополя. После этого управление экологии перекинуло участок на баланс акимата Алмалинского района, хотя по идее сначала нужно было вырастить деревья. Тем не менее акимат получил под свою ответственность посадку из 250 живых тополей. Однако по уже сложившейся традиции летом деревья просто перестали поливать. И снова не выжило несколько десятков саженцев", - пишет сайт.
Погибшие саженцы убрали и заявили, что до конца года опять проведут компенсационную посадку. Это будет уже, возможно, шестая попытка за пять лет озеленить небольшой участок городской улицы.
Скорее всего, она тоже провалится", - считают авторы статьи.
Они обратили внимание на действия городских властей в последние годы.
Возможно, полностью разочаровавшись в своих способностях вырастить крупномерные деревья, места для их высадки они теперь засаживают мелким кустарником. Или закатывают в асфальт. Зачем асфальтировать и так небольшие кусочки между деревьями на и так узкой зеленой полосе, совершенно непонятно", - пишут авторы.
Напомним, ранее возмущение экоактивистов Алматы вызвала реконструкция рощи Баума. Общественники заявили, что строительные работы наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
На фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях. Сейчас активисты готовят петицию против благоустройства рощи.
08.11.2025, 19:26 166466
Опасно ли захоронение сибирской язвы в Алматинской области, ответили в акимате
Вопрос переселения или сноса жилых домов и других объектов, находящихся в санитарно-защитной зоне, не рассматривается
Конаев. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматинской области сообщили, что вопрос сноса жилья близ сибиреязвенного захоронения в селе Байсерке не стоит.
По данным акимата, в селе Байсерке Алматинской области расположено одно из захоронений сибирской язвы. Указанное захоронение находится на земельном участке в частной собственности, на территории ТОО "Транспетролеум". Согласно архивным данным, в 1958 году был захоронен один крупный рогатый скот, а в 1968 году - две лошади.
Вокруг данного объекта установлен санитарно-защитная зона радиусом 1000 метров. Эта зона охватывает часть территории села Байсерке, а также некоторые земельные участки соседнего села Киши Байсерке Талгарского района. Вопросы переселения или сноса жилых домов и других объектов, находящихся в санитарно-защитной зоне, не рассматриваются. В настоящее время для местного населения угрозы нет", - заверили в акимате.
Для всестороннего изучения вопроса и определения необходимых мер распоряжением акима Илийского района от 6 октября 2025 года № 8 создана рабочая группа.
В настоящее время рабочая группа совместно с научными специалистами проводит исследовательские работы. Рабочая группа провела два заседания, на которых были подготовлены предложения по уточнению точного местоположения захоронения, корректировке санитарно-защитной зоны и обеспечению мер безопасности.
Архивные документы и собранные данные анализируются. Окончательное решение по захоронению и его санитарно-защитной зоне будет принято в течение ближайшего месяца на итоговом заседании рабочей группы, по результатам которого будут определены необходимые меры", - добавили в акимате.
Жители села узнали, что их дома построены в зоне захоронения сибирской язвы лишь два месяца назад, когда чиновники решили обновить генплан, сообщает телеканал КТК. Из архива подняли документы 10-летней давности, на которых и были указаны координаты. Теперь люди обеспокоены, что теперь их дома школы, детсады и промышленные предприятия могут снести.
08.11.2025, 09:50 191391
Активисты готовят петицию против благоустройства рощи Баума в Алматы
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы активисты готовят петицию против благоустройства рощи Баума - государственного природного памятника с заповедным режимом охраны.
В Алматы уже спустя почти две недели не могут найти вандалов, которые спилили деревья в роще имени Баума. Пока правоохранители продолжают поиски, общественники готовят петицию против благоустройства рощи. Они считают строительные работы в зеленой зоне незаконными, сообщает телеканал КТК.
Мы уже собираем подписи. Будем запускать петицию. Мы слышали, что будет реновация. То есть частные дома будут сноситься. И у нас есть такое предположение, что вдоль рощи Баума будет строиться ЖК. И вот именно для них готовят вот такой парк. Роща Баума имеет статус государственного природного памятника с заповедным режимом охраны. То есть там вообще ничего нельзя строить", - рассказала экоактивистка Салтанат Ташимова.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявилиони.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо, в первую очередь, на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители "Экологическое общество Алматы".
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
07.11.2025, 14:01 217516
Суд обязал три медучреждения Караганды выплатить 5 млн тенге компенсации из-за смерти подростка после ненадлежащей помощи
Мальчика госпитализировали в круглосуточный стационар только после того, как его состояние еще больше ухудшилось и появилось подозрение на злокачественное новообразование
Караганда. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды выиграла суд у трех медицинских учреждений города, потребовав компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи ее 16-летнему сыну, который скончался спустя месяц после обращения к врачам, сообщили в пресс-службе суда Карагандинской области.
Как следует из материалов дела, в 2023 году подросток поступил в приемное отделение детской больницы с жалобами на высокую температуру, слабость и вялость, сохранявшиеся на протяжении десяти дней.
Пациента поместили в дневной стационар, хотя клиническая картина требовала круглосуточного наблюдения и дополнительного обследования. Ему назначили антибактериальную терапию без предварительного исследования крови на стерильность. Проверка позже выявила нарушения в ведении медицинской документации.
Несмотря на тяжесть состояния, медицинский персонал ограничился предложением госпитализации в круглосуточный стационар, от которой мать отказалась. При этом отказ документально оформлен не был, а необходимость госпитализации женщине надлежащим образом не разъяснили. Пациент был помещен в дневной стационар, хотя с учетом клинической картины нуждался в круглосуточном наблюдении и дообследовании", - рассказали в суде.
Без предварительного исследования крови подростку назначили антибактериальную терапию. Также были выявлены нарушения в ведении медицинской документации.
Мальчика госпитализировали в круглосуточный стационар только после того, как его состояние еще больше ухудшилось и появилось подозрение на злокачественное новообразование.
Однако руководство больницы и управление здравоохранения своевременно не уведомили о необходимости проведения срочного консилиума с привлечением специалистов республиканских центров, организации телемедицинских консультаций и возможного перевода пациента в профильное учреждение. Кроме того, врач общей практики не дал должной оценки изменениям в общем анализе крови и не направил пациента в республиканскую медицинскую организацию для подтверждения предполагаемого онкогематологического заболевания", - проинформировали в пресс-службе суда.
Спустя месяц после первого обращения за медпомощью подросток скончался в реанимации республиканского медицинского учреждения.
Проверка подтвердила наличие нарушений при оказании медицинских услуг.
Суд первой инстанции признал требования истицы обоснованными и взыскал в ее пользу 5 млн тенге компенсации морального вреда с трех медицинских организаций Караганды.
Напомним, в Казахстане десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии после приказа Минздрава.
Шестилетний мальчик внезапно скончался в больнице в Жамбылской области.
Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается.
В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается на стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
