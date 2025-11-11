Пожар в детдоме в Алматы: воспитанников временно разместили в санатории  

Рассказать друзьям

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алматы города Астаны произошло обрушение части фасада девятиэтажного жилого дома по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б. В результате инцидента пострадали люди, - В районе Алматы города Астаны произошло обрушение части фасада девятиэтажного жилого дома по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б. В результате инцидента пострадали люди, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





Сегодня в Астане, в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б, произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел вблизи входа в магазин, расположенный на первом этаже здания.





По прибытии подразделений спасателей было установлено, что разрушения затронули площадь около 150 квадратных метров. Силами оперативных служб были проведены аварийно-спасательные работы: извлечены пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения конструкции.



