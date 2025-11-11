Пожар в детдоме в Алматы: воспитанников временно разместили в санатории
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент". Воспитанников детдома временно разместили в санатории, сообщили в акимате Алматы.
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории, где им оказываются необходимые помощь и поддержка. Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что на месте работают представители акимата и общественного совета Алматы, а также органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей города Алматы.
Ситуация находится на постоянном контроле", - заверили в акимате.
Напомним, 9 ноября произошел пожар в здании детского дома, расположенного на улице Алтын орда в Наурызбайском районе Алматы. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.