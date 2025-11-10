09.11.2025, 19:09 30836
Два крупных пожара тушат в Алматы
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Второй за сутки крупный пожар тушат в Алмалинском районе Алматы.
По данным ДЧС, пожар тушат по повышенному рангу на улице Толе би. Открытым пламенем горит кровля 3-этажного административного здания.
На месте создан штаб пожаротушения, подано 5 стволов, организована бесперебойная подачи воды", - рассказали в ДЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее огнеборцы локализовали возгорание в здании, расположенном по ул. Алтын орда в Наурызбайском районе. По информации ДЧС, горела столовая на территории детского дома.
Воспитанники были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.
Спасателям пришлось вскрыть кровлю для более эффективного тушения. К месту пожара прибыли все экстренные службы города.
Тушение осложнялось конструктивной особенностью здания, большой пожарной нагрузкой, а также тем, что кровля покрыта деревянной фанерой с резиновым покрытием.
По последним данным, пожар на площади 1000 кв.м. ликвидирован.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
новости по теме
10.11.2025, 08:46 12306
Пожар в детдоме в Алматы: воспитанников временно разместили в санатории
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент". Воспитанников детдома временно разместили в санатории, сообщили в акимате Алматы.
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории, где им оказываются необходимые помощь и поддержка. Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что на месте работают представители акимата и общественного совета Алматы, а также органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей города Алматы.
Ситуация находится на постоянном контроле", - заверили в акимате.
Напомним, 9 ноября произошел пожар в здании детского дома, расположенного на улице Алтын орда в Наурызбайском районе Алматы. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
09.11.2025, 12:56 39951
Фасад здания рухнул на людей в Астане: одна из пострадавших в реанимации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина-фельдшер попала в реанимацию в Астане, спасая людей из-под завалов обрушившейся кирпичной облицовки девятиэтажного здания.
В МЧС сообщили, что облицовка и кондиционер рухнули с высоты на вход в магазин, расположенный на первом этаже. Всего пострадали пять человек, двое из них - фельдшеры скорой помощи.
Спасатели извлекли пострадавших и ликвидировали угрозу дальнейшего обрушения облицовки. Пострадавшие переданы бригаде скорой помощи", - сообщили в МЧС.
Муж сотрудницы скорой помощи в соцсетях рассказал, что на голову 23-летней женщины упал с высоты кондиционер, когда она пыталась вытащить из-под завалов мужчину.
Они приехали на вызов: на людей упал фасад с 9 этажа. Ждали МЧС 5 минут - их не было. Там плакали маленькие дети, жена вбежала и вытащила детей. Пыталась вытащить мужчину, в тот момент кондиционер упал с 9 этажа на голову жены", - рассказал супруг пострадавшей.
По словам мужа, состояние женщины крайне тяжелое.
Она поступила в скорую без сознания. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Провели трепанацию черепа, удалили гематому, остановили кровотечение. Глазные, носовые кости, задняя часть головы - череп полностью был сломан. Ее, можно сказать, собрали заново", - рассказал супруг пострадавшей.
В столичном управлении здравоохранения сообщили, что травмы фельдшеров признаны производственными. Состояние женщины-фельдшера признано крайне тяжелым, ей проведена экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении, их состояние стабильное.
Все пострадавшие - под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация", - рассказали в упрздраве.
Это далеко не первый случай, когда со столичных ЖК падает облицовка. В сентябре женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из домов Астаны. Ранее облицовка одной из столичных новостроек рухнула на ребенка.
09.11.2025, 11:10 42516
Мощный взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Тараз. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный взрыв произошел на складе Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) в Жамбылской области.
В распространенном в соцсетях видео видно, что над предприятием стоит столб белого дыма.
ЧП прокомментировали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
По данным завода НДФЗ, на складе по хранению желтого фосфора цеха при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание. Возгорание оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет", - рассказали в департаменте.
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС для выяснения и уточнения обстоятельств инцидента.
Информация передана в департамент экологии и соответствующие органы для принятия мер в установленном порядке. Угрозы для населения нет", - утверждают в ведомстве.
Между тем в комментариях жители жалуются, что из-за работы предприятия в городе невозможно дышать.
Резко увеличились онкозаболевания, все дети аллергики (...) Есть требования по экологии, которые не выполняются новыми инвесторами, жители задыхаются! Днем, если где то фильтруется дым и выхлопы, то ночью невозможно выйти на улицу особенно во время штиля", - пишут комментаторы.
Напомним, в августе на Новоджамбульском фосфорном заводе произошел похожий инцидент. Воспламенилась одна из цистерн с химикатами. В этот момент на ней находились 2 рабочих, одному удалось вырваться из огня и убежать. Оба работника получили химические ожоги, один из них попал в реанимацию. По предварительным данным, не соблюдалась техника безопасности. По факту ЧП была создана комиссия.
08.11.2025, 16:48 58821
В Астане при обрушении фасада жилого дома пострадали люди
Им оказана медицинская помощь
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алматы города Астаны произошло обрушение части фасада девятиэтажного жилого дома по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б. В результате инцидента пострадали люди, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Сегодня в Астане, в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24б, произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел вблизи входа в магазин, расположенный на первом этаже здания.
По прибытии подразделений спасателей было установлено, что разрушения затронули площадь около 150 квадратных метров. Силами оперативных служб были проведены аварийно-спасательные работы: извлечены пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, и ликвидирована угроза дальнейшего обрушения конструкции.
Ранее сообщалось, что под завалами обрушившейся балки перекрытия в Павлодаре погиб мужчина.
07.11.2025, 16:25 89796
В Алматы с начала года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов
Рассказать друзьям
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала 2025 года свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов, сообщает Polisia.kz.
По словам начальника управления административной полиции Асхата Кулбаева, количество ДТП с участием автобусов растет. В частности, с начала года зарегистрировано более 460 аварий. Кроме того, в ходе рейдов выявлено более 2 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов.
Каждое ДТП - это угроза жизни людей. Безопасность пассажиров должна быть абсолютным приоритетом как для автопарков, так и для надзорных органов", - подчеркнул Асхат Кулбаев.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы. В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса. А в октябре автобус врезался в остановку в районе барахолки.
07.11.2025, 11:58 97426
Восемь вагонов сошли с рельсов в Акмолинской области
В результате происшествия повреждены устройства контактной сети
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожная авария произошла 6 ноября на подъездном пути ТОО "Бота 2015", примыкающем к станции Макинка Акмолинской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темір жолы".
По ее данным, допущен уход 12 вагонов с последующим сходом 8 из них на улавливающем тупике.
Локомотив, задействованный в маневровых операциях, принадлежит частной компании. Локомотивная бригада также является сотрудниками частной организации. В результате происшествия повреждены устройства контактной сети. Пострадавших нет. Имеются задержки в движении поездов", - уточнили в КТЖ.
Для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры на место аварии направлены аварийные бригады и восстановительные поезда КТЖ.
Ранее грузовые вагоны сошли с рельсов на станции в Жамбылской области.
06.11.2025, 13:08 129496
Массовая драка в Алматы: группа хулиганов напала на охранника и жителя ЖК
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы около 12 человек напали на охранника и жителя жилого комплекса.
Кадры нападения появились в социальных сетях.
По данным источника, массовая драка произошла в ЖК "Каспий".
Инцидент прокомментировали в ДП Алматы.
По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.
Там подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.
Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", - резюмировал начальник управления Едилхан Байгараев.
Напомним, в Актобе произошла массовая драка среди подростков. В результате конфликта 16-летний мальчик лишился 75% зрения. По факту заведено уголовное дело.
Ранее в Алматы, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
06.11.2025, 11:57 124946
Мощную магнитную бурю прогнозируют завтра ученые
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, которая, как ожидается, наступит в пятницу, может стать сильнейшей в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые сформировали первую модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы и предварительный прогноз геомагнитной активности. Пока прогноз не учитывает последний, самый сильный выброс, произошедший в ночь на 6 ноября, будет пересчитан в сторону усиления в течение суток.
Независимо от того, что показывают графики, Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По их данным, облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури.
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, нервной систем, на пациентов, ослабленных серьезными вирусными инфекциями. К группе риска относят и людей, страдающих психическими расстройствами.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.11.2025, 11:00Саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы 10.11.2025, 11:1417096Госаудит ветеринарно-санитарной безопасности: ряд чиновников привлекли к ответственности 10.11.2025, 13:1716671Атырауский НПЗ завершил ремонт и возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа 10.11.2025, 13:5213851В нацпарке "Алтын-Эмель" найдены неизвестные ранее петроглифы 10.11.2025, 10:2912826Пехотный огнемет, автоматы Калашникова, пистолеты изъял КНБ в Астане и Алматы 05.11.2025, 19:21284291Депутат Нургуль Тау заявила, что банки выводят деньги за рубеж 06.11.2025, 12:13281811"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет 06.11.2025, 11:44277621Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве 05.11.2025, 18:24273301Назначен новый глава аппарата Минтранспорта 06.11.2025, 14:52272286В Фонде медстрахования рассказали о порядке оказания медпомощи по ОСМС 14.10.2025, 07:27427796В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35419106Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413161Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм382851Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10364791Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?