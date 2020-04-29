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Преступность в Алматы снизилась, но число случаев неповиновения полиции растет

28.04.2020, 16:30 7183
Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с начала карантина увеличилось количество нападений на сотрудников полиции и случаев неповиновения им, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, криминогенная обстановка в городе остается стабильной и контролируемой. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 32 преступления, 16 из которых раскрыты по горячим следам. Отмечается снижение преступности на 66,0%.
 

В среднем раскрываемость по городу составила - 55,5%. За прошедшую неделю количество преступлений в общественных местах и на улицах уменьшилось на 6,7%. Также уменьшилось количество краж чужого имущества на 9,1%. Количество тяжких преступлений уменьшилось на 20,0%, раскрываемость составила 75,0%. В то же время, с начала введения карантина по фактам неповиновения сотрудникам полиции в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано 35 уголовных дел. В частности, по статье УК РК "Оскорбление представителя власти" - 11 фактов, по статье "Неповиновение представителю власти" - 14, по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" - 10 уголовных дел. В изолятор временного содержания водворено 11 человек, в отношении 9 из них судом в качестве меры пресечения избран арест, в отношении еще двух подозреваемых - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Все уголовные дела имеют судебную перспективу и в ближайшее время будут направлены в суд", - прокомментировал начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.


 

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