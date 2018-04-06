Президент к Пасхе подарил православным Казахстана древнюю икону Божией Матери

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня, 6 апреля, в преддверии праздника Пасхи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру древнюю Тихвинскую икону Божией Матери (начало XVIII века) в дар всем православным казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

Икона является старинным списком с явленного в XIV веке Тихвинского образа Божией Матери, выполненная монахом Тихвинского Успенского монастыря Аароном в 1706 году. Начиная с середины XVIII века подаренная главой государства икона была почитаема как чудотворная.

Икона исполнена "в меру и подобие", то есть с повторением размеров иконографии и цветового решения оригинала. Такие иконы почитаются православным народом как обладающие особой святостью.

Оклад иконы - работа одного из ведущих новгородских ювелиров-серебряников, выполненная в 1741 году. Это один из немногих сохранившихся до наших дней оригинальных окладов такого размера, сообщается на сайте mitropolia.kz.

Тихвинская икона Богородицы (оригинал), написанная по преданию апостолом и евангелистом Лукой, до 1383 года пребывала в Константинополе, после чего таинственно исчезла из Византии и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера, а позже явилась местным жителям близ города Тихвина. Эта икона Богородицы именуется Северной Царицей. В результате Великой Отечественной войны чудотворный образ оказался за пределами России - в Прибалтике и Германии, а затем был перенесен священнослужителями в Чикаго (США). В 2004 году чудотворная икона была торжественно возвращена на свое историческое место - в Тихвинский Успенский монастырь. В перенесении святыни в Тихвинскую обитель и торжественных богослужениях, связанных с этим огромным по значимости событием в жизни Русской православной церкви, принимал участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в бытность архиепископом Костромским и Галичским. Древние летописи и современные монастырские записи говорят о многих чудесах, связанных с Тихвинской иконой Богоматери - защите пределов Отечества от врагов, исцелениях, помощи в житейских скорбях и обстояниях.

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