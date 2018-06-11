Прохладная дождливая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Прохладная дождливая погода ожидается в Казахстане 12-14 июня, передает Kazakhstan Today.
"В предстоящие три дня на территорию Казахстана будет поступать прохладный, влажный воздух. Под его влиянием на большей части республики ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами", - сообщает "Казгидромет".
Синоптики отмечают, что при грозах, местами ожидается кратковременное шквалистое усиление ветра и град.
Также предстоит небольшое колебание температуры, которая в отличие от прошедших выходных дней, будет ниже климатической нормы на 1-4 градуса.
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