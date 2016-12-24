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Российские власти уличили компанию "Доширак-Казахстан" в недобросовестной конкуренции24.12.2016
  • Фото: Otyrar.kz
Общество  13:09

Москва. 24 декабря. Kazakhstan Today - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) предписала компании "Доширак-Казахстан" прекратить недобросовестную конкуренцию. Казахстанская компания, действовавшая на российском рынке продуктов быстрого приготовления, нарушила пункт 2 статьи 14.6 закона "О защите конкуренции", сообщила пресс-служба ФАС России.

"Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ТОО "Доширак-Казахстан" (Республика Казахстан) было возбуждено по заявлению ООО "ДОШИРАК КОЯ". Казахстанская компания вводила в гражданский оборот на территории Российской Федерации лапшу быстрого приготовления "Доширак" (лоток 90 граммов) со вкусом говядины и курицы в упаковках, дизайн которых был сходен с дизайном упаковок продукции ООО "ДОШИРАК КОЯ". Также в оформлении использовался товарный знак по международной регистрации № 897236, принадлежащий корейской компании "Пальдо Ко., ЛТД", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


Комиссия ФАС России постановила, что указанные действия способны привести к смешению продукции разных производителей на товарном рынке продуктов быстрого приготовления РФ и вызвать отток потребительского спроса от продукции ООО "ДОШИРАК КОЯ", маркированной товарным знаком "Доширак", ставшей известной в России с 1996 года.

По результатам рассмотрения дела комиссией ФАС России выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции, добавили в ведомстве.
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Фото: Otyrar.kz
Российские власти уличили компанию "Доширак-Казахстан" в недобросовестной конкуренции
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