Российскому авиаперевозчику разрешили выполнять полеты по маршруту Жуковский - Алматы

Астана. 25 октября. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК выдал разрешение российскому перевозчику - авиакомпании "Уральские авиалинии" на выполнение полетов в Казахстан по маршруту Жуковский (Московская область) - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Согласно утвержденному расписанию, в период осенне-зимней навигации рейсы будут выполняться с 24 декабря по 29 марта 2018-2019 годов 5 раз в неделю (с понедельника по пятницу) на типе воздушного судна А319/320/321.





В области воздушных перевозок Россия занимает лидирующее положение по количеству маршрутов и выполняемых рейсов из Казахстана. Стороны намерены развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области авиаперевозок.





По данным МИР РК, с начала текущего года казахстанскими авиаперевозчиками были открыты 8 новых маршрутов: Атырау - Франкфурт, Астана - Тюмень (Эйр Астана), Астана - Казань, Астана - Вильнюс, Астана - Челябинск, Астана - Краснодар, Астана - Томск, Астана - Сочи (СКАТ). Также иностранными перевозчиками открыты новые авиамаршруты Рига - Алматы ("Air Baltic"), Новосибирск - Павлодар ("Сибирь"), Красноярск - Алматы ("Ангара"), Москва - Кызылорда (Аэрофлот) и Хельсинки - Астана (Finn Air).





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