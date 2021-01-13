Ряд автодорог закрыли для автотранспорта в Костанайской и Акмолинской областях

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о закрытии ряда автодорог в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) В Костанайской области для всех видов автотранспорта введено ограничение движения на трассе Екатеринбург - Алматы (участок от поселка Сарыколь до границы Северо-Казахстанской области) и Мамлютка - Костанай (участок от границы Северо-Казахстанской области до поселка Узунколь).

В Акмолинской области для всех видов автотранспорта введено ограничение движения на трассах Кокшетау - Рузаевка (участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области), Кокшетау - Омск (участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области), Нур-Султан - Петропавловск (участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области) и Макинск - Аксу - Торгай.

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