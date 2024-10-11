Сенатор считает, что суд над убийцами парня в Талгаре нужно провести открыто

Ремонт аварийного моста начался с трехмесячной задержкой, а другие пути оказались в частном владении

Фото: Фото от читателей

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Конаев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители четырех поселков в Илийском районе Алматинской области сообщили, что из-за несвоевременного начала ремонта моста и из-за передачи в частную собственность дороги, они остались без выезда на трассу и вынуждены часами простаивать в километровых пробках, добираясь объездными путями на работу, учебу и т.д.





В редакцию Kazakhstan Today обратились жители поселков Коянкус, Жанаталап, Жанадауир, Ынтымак, расположенных близ Алматы. По их словам, они остались без возможности выезда на Капшагайскую трассу из-за несвоевременного начала ремонта моста.





Фото читателей





В мае текущего года мост по улице Жолымбет, по которому ездили автомобили и общественный транспорт, начал рушиться и был признан аварийным. Для выезда из поселков жители вынуждены передвигаться по дороге, проходящей по территории кладбища.





Из-за узких временных дорог жители стоят в пробках по 2-3 часа", - рассказали местные жители.





Скриншот, предоставленный читателями





По их словам, реконструкция моста началась лишь спустя три месяца после проседания моста. Один из местных жителей показал ответ управления городской мобильности Алматы, в котором говорится, что окончание реконструкции моста ожидается в октябре. Однако, судя по фото и жалобам сельчан, опубликованным в местном Instagram-паблике , мост не будет готов к указанному сроку.





Скриншот предоставленный читателями





Еще одна дорога, связывающая населенные пункты с трассой, оказалась в частной собственности.





Участок, через который проходила дорога из Коянкуса на Капшагайскую трассу и далее в Алматы, оказался в частной собственности. Собственник недавно развернул там стройку, наполовину заблокировав проезд. А это был основной путь из Коянкуса. Хозяин участка на время ремонта моста дал разрешение на проезд, однако плохое качество дороги не уменьшило проблему", - пожаловались сельчане.





Жители рассказали, что с вопросами дорожной проблемы они обращались в акимат и другие ведомства, но ответа так и не дождались.





Жители четырех поселков живут так уже шестой месяц, скоро зима, придут холода и морозы передвигаться станет еще сложней, что будет занимать гораздо больше времени в пути", - переживают сельчане.





Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием по указанной проблеме в акимат Алматинской области.



Напомним, в сентябре аким Илийского района Багдат Карасаева Напомним, в сентябре аким Илийского района Багдат Карасаева задержан по подозрению в махинациях с полигоном ТБО. В результате его противоправных действий региону нанесен экологический ущерб в размере 204 млн тенге.



