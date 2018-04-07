Школьники Алматы приняли участие в мероприятии, посвященному празднованию Международного дня птиц

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - 6 апреля в роще Баума прошло мероприятие, посвященное празднованию Международного дня птиц, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, целью праздника является воспитание у детей любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям.

"Важная примета весны, конечно же, прилет птиц. В апреле большинство крылатых странников, возвращаются к родным гнездам. В мире существует более 8,5 тыс. видов птиц. В Казахстане отмечено более 500, в Алматы около 300 видов. 1 апреля 1906 года была подписана одна из первых природоохранных конвенций - Международная конвенция об охране птиц", - отметил орнитолог Анатолий Ковшарь.

В праздновании приняли участие команды школьников из каждого района Алматы и команда Станции юных натуралистов, более 120 человек.

В рамках мероприятия школьники установили скворечники на территории рощи, прошел экоквест "Знатоки птиц". Кроме этого, были подведены итоги городской программы "Птицеград", где отметили лучшие наблюдения за птицами, лучшую фотографию птицы на кормушке и определили самых активных в подкормке птиц зимой.

Организаторами праздника являлись управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, ГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу", Станция юных натуралистов управления образования города Алматы.

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